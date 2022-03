Preço do pão já subiu mais de 3,00% e ainda haverá mais reajustes

O preço do pãozinho francês, o pão careca, de hambúrguer, de chá, caseiro e outros já teve reajuste de mais de 3,00 entre a segunda quinzena de fevereiro e a segunda quinzena deste mês. Segundo o sindicato dos panificadores do Estado do Pará, os reajustes decorrem das altas no mercado internacional em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já alcança o segundo mês de sistemáticos ataques.



De acordo com o sindicato da categoria, o trigo tem tabela internacional e, por isso, a sequência de reajustes. O sindicato avisa que os preços estão instáveis e que devem ser majorados nos próximos dias novamente.



Na capital paraense, na manhã desta terça-feira, o pão careca, o mais consumido pela população ao lado do pão de chá, pão de hambúrguer e o pão caseiro eram praticados aos preços de R$ 0,60 a R$0,90. Nos supermercados, esses valores ficam até acima desses preços que são praticados nas panificadoras e mercerias dos bairros de Belém.



Uma família formada por quatro pessoas e que consome pão no café da manhã e da tarde, tende a gastar, se cada um comer um pão, ao menos R$5,60 por dia, o que irá impactar o orçamento de um salário mínimo todos os meses.

Imagem: Reprodução