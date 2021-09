Preço do pato e do frango está caro para o almoço do Círio

A 30 dias para o Círio de Nazaré de número 229º em Belém, os preparativos para a Grande Festa já estão em ritmos acelerados. Infelizmente, por uma serie de fatores conjunturais, principalmente os ligados à pandemia, o Círio deste ano, a exemplo do ano passado, no que tange aos aspectos econômicos, ainda será diferente de outros anos.



Em torno do Círio, diversos são os destaques, como por exemplo, o Cartaz, a Corda, os brinquedos de miriti, as viagens da Virgem Peregrina aos lares e a própria procissão do Círio, que termina com o tradicional almoço. Nos últimos 32 anos o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, vem fazendo um acompanhamento bastante minucioso (com dados em conjunto com a Diretoria da Festa de Nazaré e outros como a Setur) a respeito do lado econômico que envolve a Grande Festa e seus reflexos na economia do Estado do Pará.



Entre os dados levantados pelo Dieese/PA com impactos significativos no orçamento dos romeiros e turistas no Círio, está o tradicional “Almoço do Círio”. Conjunturalmente, o banquete deste ano (a exemplo do ano passado), deverá ter um número menor de pessoas em função principalmente do fluxo menor de turistas (em relação a Círios anteriores), mas deverá manter sua importância gigantesca em função do que representa para todos os paraenses, no sentido da confraternização, do amor e da união como vem acontecendo ao longo dos anos.



Nesta sexta-feira, 10, o Dieese/PA divulgou dados sobre o custo de dois dos principais produtos que deverão fazer parte no tradicional almoço, o pato e o frango. Os dados utilizados são resultantes das pesquisas semanais levantadas a partir do inicio do mês de agosto deste ano, em feiras livres, mercados municipais e supermercados da capital com o intuito de traçar a trajetória dos preços dos principais produtos que irão compor a mesa, com destaques para o pato, frango, peru, maniva e o tucupi.



As pesquisas mostram que, de uma maneira geral, a grande maioria dos produtos que deverão fazer parte do tradicional almoço estão mais caros este ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. A inflação dos últimos 12 meses mediada pelo INPC/IBGE está calculada em 10,42%, mas muitos produtos tiveram reajustes maiores que a inflação do período analisado.

As pesquisas do Dieese/PA para esta divulgação foram feitas no período de 04 a 09/09/21, com foco nos preços do pato e do frango.



Assim, o pato vivo comercializado basicamente nas feiras livres da capital, como já era esperado, está sendo encontrado ainda em pequenas quantidades (só deverá aparecer em quantidades maiores no inicio de Outubro). No ultimo final de semana, poucos patos vivos foram encontrados, e em apenas duas feiras livres (Ver-o-Peso e 25 Setembro), pesando entre 2,5 Kg a 3,00 Kg, sendo comercializados com preços entre R$ 70,00 a R$ 80,00 a unidade da ave.



Já o pato congelado (comercializado em sua grande maioria nos supermercados), já está à venda, só que em quantidades ainda pequenas. Até agora, apenas uma marca de pato congelado está disponível (Germânia), importado de Santa Catarina. As pesquisas do Dieese/PA efetuadas no período mostram que nos supermercados, o preço do quilo do pato congelado está sendo comercializado, em média, a R$ 22,10, com os preços variando entre R$ 19,35 a R$ 26,00.



Devido principalmente à questão dos preços elevados, o pato, produto tradicional do almoço do Círio, tem enfrentado a cada ano concorrentes de peso, primeiro foi o Peru, hoje também são concorrentes fortes a maniçoba e o frango.



Enquanto o pato vivo não aparece nas feiras livres e o congelado não baixa de preço nos supermercados, o frango, mesmo com os preços mais elevados, tanto vivo (comercializado nas feiras livres) ou resfriado e congelado pode ser encontrado em abundância. O quilo do frango congelado da marca Avispará, comercializado em supermercados da capital, por exemplo, pode ser encontrado com preços variando entre R$ 8,88 a R$ 12,99. Já o frango resfriado (Americano) também comercializado em supermercados, pode ser encontrado nos supermercados com os preços variando entre R$ 11,15 a R$ 14,99. O frango vivo comercializado em feiras livres da Grande Belém tem os preços variando entre R$ 7,00 a R$ 8,00.



Como pode ser observado, o quilo do frango, ainda é muito mais barato se comparado aos preços do quilo do pato (vivo ou congelado). Daqui para frente (até o Círio), é possível que, com o aumento da oferta do produto (pato) haja maior equilíbrio nos preços.

Imagem: Divulgação