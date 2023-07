Preço do peixe em Belém cai pela terceira vez consecutiva

Mais uma vez foi identificada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), e Departamento Intermunicipal de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos, queda nos preços da maioria do pescado comercializado nas feiras e mercados da capital. A pesquisa é realizada mensalmente com as 38 espécies mais consumidas pelos paraenses.

Os pescados com quedas de valores mais expressivas no mês de junho são a Gurijuba com baixa de 10,31%; seguida da Pescada Amarela com queda de 8,47%; Corvina 7,82%; Mapará 6,66%; Cação 5,32%; Pratiqueira 4,79%; Pacu 4,04%; Peixe Pedra 3,91%; Pescada Branca 3,39%; Curimatã 2,69%; Xaréu 2,27%; Tainha 1,71%; Aracu 1,60%; Filhote 1,52%; Arraia 1,03%; Dourada 0,61% e a Piramutaba com queda de 0,42%.

Na trajetória do preço do pescado comercializado no 1º semestre deste ano (janeiro a junho/2023) a pesquisa da Secon e Dieese revelam alta no valor da maioria das espécies e incidência de casos com reajustes acima da inflação calculada em 2,69% (INPC/IBGE) para o mesmo período. De acordo com o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa, “essa média semestral deve-se pelas elevações anteriores, ocasionadas pelas altas das marés, defeso e demais condições desfavoráveis à pesca, bem comuns no início do ano”.

Expectativa para o mês de julho – Segundo o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, a expectativa é de que os valores continuem caindo neste mês de julho, garantindo que a população compre o peixe a preço justo nos mercados municipais de Belém. “Inclusive, isso inclui os mercados situados nos balneários pertencentes à capital, como o Mercado Municipal da Vila da Mosqueiro, que também está bem abastecido e com preços equilibrados para receber os veranistas que passam pela bucólica”, destacou o titular da Secon.

