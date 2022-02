Preço do peixe registra alta e órgãos do estado se reúnem para articular sobre as políticas do pescado na Semana Santa

Para quem costuma comprar peixe, já deve ter notado que nas feiras e mercados municipais de Belém o pescado apresentou novos aumentos de preço. E com a Semana Santa se aproximando a procura pelo alimento deve ser maior.

Para tentar garantir o abastecimento e o equilíbrio do valor do produto nesse período de maior demanda do pescado, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) e a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap) e do Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) vão se reunir amanhã (18) para articular sobre as políticas do pescado na Semana Santa.

Durante a reunião onde acontecerá um diálogo sobre as ações para esse período, também será apresentado a última pesquisa da Secon e Dieese/PA sobre o comportamento do preço do pescado comercializado na capital no mês de janeiro e a análise dos últimos 12 meses.

Vai estar presente no evento o Secretário Municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, o Supervisor Técnico do Dieese no Pará, Roberto Sena e o Coordenador de Pesca da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap), Allan Pragana.

FOTO: Divulgação /Ag. Belém