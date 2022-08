Preço do pescado apresenta queda de preço pela quarta vez neste ano, afirma o Dieese

No mês passado (Julho/2022), pela quarta vez este ano, a maioria do Pescado apresentou quedas de preços. Mesmo assim, nos balanços comparativos dos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022) e também nos últimos 12 meses (Julho/2021-Julho/2022), a maioria do Pescado pesquisado ainda apresenta altas de preços e com reajustes acima da inflação. É o que mostra este novo Balanço sobre a trajetória de preço do Pescado com base nas pesquisas conjuntas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e SECON/PMB.



As pesquisas mostram que no mês passado (Julho/2022), a maioria do pescado pesquisado apresentou recuos de preços, com destaque para o Peixe Serra, com queda de 15,36%; seguido do Camurim, com queda de 13,54%; Pescada Gó, queda de 8,60%; Curimata, queda de 8,00%; Gurijuba, queda de 5,58%; Arraia, queda de 5,38%; Xaréu, queda de 3,93%; Filhote, queda de 3,31%; Corvina, queda de 3,24%; Pratiqueira, queda de 3,15%; Aracu, queda de 2,49%; Bagre, queda de 2,40%; Pescada Branca, queda de 1,96%; Tamuatá, queda de 1,34%; Mapará, queda de 1,32% e da Tainha, com queda de 0,41%.



Também no mês passado (Jul/2022), algumas espécies de Pescado apresentaram aumentos de preços, com destaque para o Tucunaré, com alta de 12,63%; seguido da Pirapema, com alta de 10,68%; Urutinga, alta 7,24%; Sarda, alta de 7,15%; Surubim, alta de 6,02%; Piramutaba, alta de 5,32%; Pescada Amarela, alta de 4,03%; Cação, alta de 3,70%; Tambaqui, alta de 3,56% e da Dourada, com alta de 3,36%.

NESTE ANO

Mesmo com alguns recuos verificados neste ano, no balanço efetuado pelo Dieese/PA com a trajetória dos preços do Pescado comercializado em Mercados Municipais da Capital, nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), a maioria ainda continua em alta e com reajustes bem superiores à inflação calculada em 4,98% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Assim, nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), os maiores reajustes de preços ocorreram nas seguintes espécies de pescado: Sarda, com alta acumulada de 29,98%, seguida do Tucunaré, com alta de 25,14%; Camurim, alta de 18,76%; Aracu, alta de 18,25%; Filhote, alta de 15,96%; Dourada, alta de 14,66%; Bagre, alta de 14,01%; Uritinga, alta de 13,02%; Tamuatá, alta de 10,53%; Pescada Amarela, alta de 7,88%; Gurijuba, alta de 6,50%; Mapará, alta de 6,24%; Serra, alta de 5,76%; Xaréu, alta de 5,07%; Cação, alta de 3,70%; Pescada Branca, alta de 2,91%; Surubim, alta de 1,80%; Tambaqui, alta de 0,62% e Curimata, com alta de 0,26%.



Algumas espécies de pescado apresentaram queda, com destaque para a Pescada Gó, com recuo de 11,59%; seguido da Corvina, com queda de 10,71%; Piramutaba, queda de 9,35%;

Pratiqueira, queda de 6,85%; Pirapema, queda de 4,06%; Tainha, queda de 2,41% e da Arraia, com queda de 1,60%.

EM 12 MESES

O balanço efetuado pelo Dieese/PA também mostra que nos últimos 12 meses (Julho/2021-Julho/2022), a maioria do pescado pesquisado apresentou alta e em vários casos, com reajustes superiores à inflação calculada em 10,12% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Nesse período, os maiores aumentos de preços foram verificados nas seguintes espécies de pescado: Sarda, com alta acumulada de 26,07%, seguida do Bagre, com alta de 20,65%;

Tamuatá, alta de 19,73%; Uritinga, alta de 18,73%; Pescada Amarela, alta de 15,07%; Camurim, alta de 14,16%; Mapará, alta de 12,84%; Gurijuba, alta de 8,87%; Pescada Branca, alta de 7,97%; Filhote, alta de 7,55%; Pratiqueira, alta de 4,99%; Cação, alta de 4,92%; Dourada, alta de 4,60%; Serra, alta de 4,07%; Tucunaré, alta de 2,00%; Aracu, alta de 1,91% e Surubim, com alta de 0,28%.



Ainda de acordo com as pesquisas, também no mesmo período analisado (Julho/2021-Julho/2022), algumas espécies de Pescado apresentaram quedas de preços, com destaque para a Piramutaba, com recuo de 17,41%; seguida da Pescada Gó, com queda de 7,58%;

Curimata, queda de 6,66%; Xaréu, queda de 5,91%; Tambaqui, queda de 4,80%; Corvina, queda de 4,21%; Arraia, queda de 4,00%; Tainha, queda de 2,24% e Pirapema, com queda de 0,82%.



