Preço do pescado apresenta sucessivas altas nos dois primeiros meses de 2022

Com a proximidade da Semana Santa e da Páscoa, começa a corrida por peixe nas feiras, mercados municipais, portos e supermercados em todo o Estado do Pará, principalmente, na capital, Belém. O produto, que nunca foi barato, nesta fase, sofre aumentos assustadores de preços.

Nesta segunda-feira, 21, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA está divulgado o balanço com a trajetória de alta nos preços do pescado no mês passado (Fevereiro/2022), nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro-Fevereiro/2022) e também nos últimos 12 meses com base nas pesquisas semanais.

A exemplo do peixe comercializado nos principais Mercados Municipais da Capital, também nos Supermercados da Grande Belém o preço da grande maioria do pescado está bem mais caro, e muitos com reajustes bem acima da inflação.O Dieese/PA aponta, com base em pesquisas semanais nas principais redes de Supermercados da Grande Belém, que a grande maioria do Pescado pesquisado apresentou reajustes expressivos de preços.

Nos supermercados, os preços dos principais tipos de pescado variam em função dos locais de vendas, das espécies comercializadas e da forma de comercialização do pescado. Os principais tipos de pescados podem ser encontrados para venda de forma inteira, sem cabeça, em postas e até filetados.

No mês de fevereiro, dos pescados comercializados inteiros nos supermercados, o maior reajuste foi verificado no preço do quilo da Pescada Branca, com alta de 8,50%, seguida do quilo da Gurijuba, com alta de 6,70%; Pescada Amarela, alta de 6,31%; Tambaqui, alta de 3,14%; Dourada, alta de 2,93%; Filhote, alta de 2,09% e da Pescada Gó, com alta de 1,20%.Entre os pescados comercializados em postas, o destaque foi o quilo do Filhote, com alta de 9,28%, seguido do quilo da Posta de Gurijuba, alta de 4,07% e da posta de Pescada Amarela, com alta de 3,42%.

Já entre os tipos de pescados comercializados de forma filetada, o destaque ficou por conta do quilo do Filé de Pescada Amarela sem pele, com alta de 8,58%, seguido do quilo do Filé de Filhote, com alta de 1,45%.Também nos mês passado (Fevereiro/2022), apenas o quilo do Filé de Dourada apresentou queda de preço de 3,89%.

O quilo da Pescada Amarela sem cabeça também comercializada nos Supermercados da Grande Belém teve alta de preço no mês passado (Fevereiro/2022) de quase 3,00%.JANEIRO E FEVEREIROO balanço efetuado pelo Dieese/PA com a trajetória de preços do pescado comercializado nas principais nos dois primeiros meses 2022 (Janeiro e Fevereiro) mostra aumento de preços na maioria do pescado pesquisado. Os reajustes não foram uniformes, mas na maioria dos casos ultrapassaram os 10,00%.

A Inflação calculada para o mesmo período ficou em 1,68% (INPC/IBGE).Deste modo, nos dois primeiros deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), dos pescados comercializados inteiros, o maior reajuste verificado foi no quilo do Filhote, com alta de 19,48%; Pescada Amarela, alta de 11,67%; Gurijuba, alta de 11,15%; Dourada, alta de 10,79% e da Pescada Branca, quilo com alta de 2,52%.Já entre os pescados vendidos em postas nos dois primeiros meses de 2022, o destaque maior ficou por conta da alta no quilo do Filhote, com reajuste de 19,82%, seguido da Dourada, alta de 11,00%; Gurijuba, alta de 8,96% e da Pescada Amarela, quilo com alta de 3,42%. Na forma filetada, o destaque maior em termos de reajuste nos dois primeiros meses de 2022 (Janeiro e Fevereiro) ficou por conta do quilo do Filé de Filhote, com alta de 19,50%, seguido do quilo do Filé de Pescada Amarela, sem pele, com alta de 12,86% e do quilo do Filé de Dourada, com alta de 3,76%.

O quilo da Pescada Amarela sem cabeça também comercializada nos Supermercados da Grande Belém teve alta de preço nos dois primeiros meses do ano (Janeiro e Fevereiro/2022) de 8,80%.DOZE MESESO Dieese/PA mostra que a maioria do Pescado pesquisado nos últimos 12 meses (Fevereiro/2021-Fevereiro/2022) apresentou reajustes expressivos de preços e, em vários casos, com altas acima da inflação calculada em 10,80% (INPC/IBGE) para o mesmo período.Nesse período, dos pescados comercializados inteiros, o maior reajuste foi verificado no preço do quilo da Pescada Gó com alta acumulada de 13,82%, seguida do quilo da Pescada Amarela, com alta de 12,36%; Filhote, alta de 10,86% e da Pescada Branca, com alta de 1,13%.

Na outra ponta, o quilo do Tambaqui apresentou queda de 6,54%, seguido do quilo da Gurijuba, com queda de 3,96% e da Dourada, queda de 3,76%.As pesquisas mostram, ainda, que entre os pescados comercializados em postas nos Supermercados da Grande Belém, os maiores reajustes nos últimos 12 meses ocorreram no quilo da Gurijuba, com alta de 24,22%, seguida do quilo da Pescada Amarela, com alta de 7,51%. Também no mesmo período analisado, apenas o preço do quilo da Posta de Dourada apresentou queda, com recuo de 4,21%.Entre os tipos de pescados comercializados de forma filetada nos supermercados, as pesquisas do Dieese/PA mostram que nos últimos 12 meses, o maior reajuste ocorreu no quilo do Filé de Pescada Amarela, sem pele, com alta acumulada de 9,62%, seguido do File de Filhote, com alta de 1,67%.

Na outra ponta, apenas o quilo do Filé de Dourada apresentou queda de preço, com recuo de 10,89%.O quilo da Pescada Amarela sem cabeça comercializada nos Supermercados da Grande Belém também ficou mais caro nos últimos 12 meses, com alta de preço de 6,26%.Segundo o economista Robero Sena, supervisor técnico do Dieese/Pa, a tendência pelo menos até a Semana Santa, é de novas altas no preço do pescado comercializado não só na Região Metropolitana de Belém, mas em todo o Pará.

