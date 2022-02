Preço do pescado consumido pelos paraenses começou o ano em alta

Depois das altas verificadas no final do ano passado (2021), o preço da maioria do pescado pesquisado pela Secretaria de Economia Popular da Prefeitura de Belém e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, comercializado em Mercados Municipais de Belém voltou a ficar mais caro no inicio deste ano (Janeiro/2022). É o que mostra o balanço sobre a trajetória de preço do produto.

Desde junho/2013, fruto de um Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Belém e o Dieese/PA, as pesquisas do pescado na capital estão sendo feitas semanalmente, envolvendo coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e o caranguejo.

As pesquisas mostram que no mês passado (Janeiro/2022), a maioria do pescado pesquisado apresentou elevação de preços, com destaque para o cação, com alta de 11,57%, seguido da sarda, com alta de 8,71%; pratiqueira, 8,61%; Filhote, 8,37%; Curimatã, 8,11%; Tucunaré, 8,00%; Peixe Pedra, 6,97%; Aracu, 6,85%; Dourada, 6,50%; Tambaqui, 6,06%; Pescada Branca, 5,97%; Camurim, 5,38%; Gurijuba, 5,27%; Corvina, 4,86%; Piramutaba, 2,76%; Serra, 1,77% e da Pescada Gó, com alta de 1,14%.

Também no mês passado (Janeiro/2022), poucas espécies de pescado apresentaram recuos de preços, com destaque para o Mapará, com queda de 11,93%, seguido do Tamuatá, com queda de 4,28%; Arraia, queda de 2,70%; Xaréu, queda de 1,53%; e da Tainha, com queda de 1,21%.

EM 12 MESES

As pesquisas também mostram altas de preços na grande maioria do Pescado comercializado nos Mercados Municipais de Belém e em alguns casos com reajustes bem superiores à inflação estimada em torno de 10,00% para o mesmo período. Nos últimos 12 meses, os maiores aumentos de preços foram verificados nos seguintes tipos de pescados: Cação, com alta acumulada de 42,48%, seguido da Piramutaba, com alta de 32,44%; Pratiqueira, alta de 30,61%; Pescada Gó, alta de 25,84%; Tucunaré, alta de 24,84%; Corvina, alta de 23,19%; Camurim, alta de 20,99%; Tainha, alta de 16,60%; Sarda, alta de 16,23%; Serra, alta de 15,49%; Curimatã com alta de 14,71%; Pescada Amarela, alta de 14,44%; Surubim, alta de 14,22%; Pirapema, alta de 13,85%; Tamuatá, com alta de 13,41%; Pescada Branca, alta de 13,12%; Peixe Pedra, alta de 12,06%; Tambaqui, alta de 11,65%; Filhote, alta de 11,08%; Dourada, alta de 9,82%; Bagre, alta de 9,40%; Aracu, alta de 9,39% e da Gurijuba, com alta de 9,04%.

Na outra ponta, poucas espécies apresentaram reduções de preços, com destaque para o Pacu, com queda de 9,97%, seguido da Arraia, com queda de 7,41%; e do Xaréu, com queda de 4,54%.

A tendência para os próximos meses é de novas altas nos preços dos principais tipos de Pescados consumidos pelos paraenses. Os aumentos que aconteceram desde o final do ano passado e no inicio deste ano, já eram esperados em virtude dos problemas conjunturais que envolvem a comercialização do pescado em todo o Pará, disse Everson Costa, coordenador de pesquisas do Dieese/PA.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar