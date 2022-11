Preço do pescado continua em recuo pelo sétimo mês na capital paraense

Pesquisas conjuntas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e Secretaria Municipal de Economia – SECON/PMB, mostram que, no mês passado (Outubro/2022), pela sétima vez este ano, a maioria das espécies de Pescado pesquisadas e comercializadas em Mercados Municipais da Capital apresentou recuos de preços. Mesmo assim, nos balanços comparativos de preços deste ano (Janeiro-Outubro/2022) e também dos últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022), o preço da maioria das espécies pesquisadas ainda continua caro e, em vários casos, com reajustes acima da inflação calculada para os mesmos períodos.



As pesquisas do pescado na capital são feitas semanalmente, envolvendo coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e do caranguejo.

Em outubro passado, as pesquisas mostram que a maioria do pescado pesquisado voltou a apresentar recuos de preços, com destaque para o bagre, com queda de 10,75%; seguido do Tamuatã, com queda de 10,59%; Camurim, 10,40%; Pirapema, 9,12%; Curimatá, 8,39%; Pescada Amarela, 6,95%; Sarda, 6,69%; Xaréu, 6,30%; Tainha, 5,98%; Filhote, 3,46%; Tucunaré, 3,39%; Arraia, 2,90%; Piramutaba, 1,44%; Cação, 1,40%; Pescada Branca, 1,40%; Gurijuba, 1,24% e da Dourada, com queda de 0,75%.



Ainda de acordo com as pesquisas, também no mês passado (Outubro/2022), algumas espécies de pescado apresentaram aumentos de preços, como o Mapará, com alta de 8,86%; Peixe Pedra,alta de 8,03%; Corvina, 7,50%; Aracu, 7,34%; Pacu, 6,43%; Pratiqueira, 4,82%; Pescada Gó, 4,78%; Surubim, 3,84% e o Tambaqui, com alta de 2,60%

NESTE ANO

Conforme as pesquisas, mesmo com alguns recuos registrados este ano, no balanço comparativo de preços do pescado comercializado em Mercados Municipais da Capital, nestes dez primeiros meses deste ano (Janeiro-Outubro/2022), a maioria das espécies pesquisadas ainda continua cara e a grande maioria com reajustes superiores à inflação estimada em torno de 4,50% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Nos dez primeiros meses deste ano (Janeiro-Outubro/2022), os maiores reajustes de preços ocorreram nas seguintes espécies de pescado: Pacú, com alta acumulada de 41,69%; seguido do Tucunaré, com alta de 31,83%; Serra, 28,56%; Camurim, 21,40%; Aracu, 13,51%; Sarda, 12,87%; Gurijuba, 11,20%; Surubim, 10,78%; Tamuatá, 7,68%; Bagre, 7,44%; Xaréu, 6,69%; Dourada, 6,20%; Pescada Branca, 5,18%; Tainha, 4,65%; Pescada Amarela, 4,53%; Filhote, 4,17%; Mapará, 3,87% e o Peixe Pedra, com alta de 3,27%.



Também no mesmo período analisado (Janeiro-Outubro/2022), algumas espécies de pescado apresentaram recuos de preços, as mais expressivas foram com a Arraia, com queda de 9,69%; seguida da Pratiqueira, com queda de 7,70% e da Piramutaba, com queda de 7,60%.

EM 12 MESES

O balanço efetuado pelo Dieese/PA com a trajetória comparativa dos preços do pescado comercializado em Mercados Municipais da Capital, nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Setembro/2022) também mostra que, a maioria das espécies pesquisadas, ainda continua cara e apresentando reajustes acima da inflação estimada em torno de 7,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No perído de Outubro/2021 a Outubro/2022, as maiores altas de preços foram registradas nas seguintes espécies de pescado: Surubim, com reajuste acumulado de 51,77%; seguido da Serra, com alta de 39,58%; Gurijuba, 31,26%; Pacú, 28,60%; Tamuatá, 24,43%; Sarda, 21,88%; Tucunaré, 20,19%; Tainha, 19,07%; Aracu, 18,53%; Peixe Pedra, 18,32%; Bagre, 17,92%; Pescada Amarela, 17,35%; Mapará, 16,47%; Camurim, 15,91%; Pescada Gó, 14,92%; Dourada, 13,58%; Corvina, 13,01%; Pescada Branca, 12,37%; Filhote, 10,97%; Xaréu, 9,95%; Tambaqui, 8,30%; Pratiqueira, 7,78% e do Cação, com alta de 7,73%.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar