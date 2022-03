Preço do quilo de arroz recua na capital paraense em fevereiro

Os constantes aumentos nos preços da Alimentação Básica têm pesado cada vez mais sobre o orçamento das famílias. Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no mês passado (Fevereiro/2022) a Cesta Básica votou a ficar entre as mais caras do país, motivada principalmente pelos fortes aumentos nos preços dos produtos que a compõem. Entretanto, os aumentos só não foram generalizados porque alguns produtos apresentaram recuos de preços, entre eles, o arroz.



O Dieese/PA pesquisa semanalmente os preços do quilio de arroz (tipo 1, tipo 2 e o Parbolizado) comercializados em supermercados da capital paraense. Ainda de acordo com as pesquisas do órgão, a trajetória de preços do produto nos últimos 12 meses não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Fevereiro/2021, o preço médio do quilo de arroz estava sendo comercializado a R$ 5,08. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 4,98. No início deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 4,90 por quilo e, no mês passado (Fevereiro/2022), caiu para R$ 4,88.



Com isso, o preço do quilo do arroz apresentou uma ligeira queda de 0,41% no mês passado (Fevereiro/2022) em relação ao mês de (Janeiro/2022). Também no balanço de preços deste início de ano (Janeiro e Fevereiro/2022), o recuo no preço do arroz foi de 2,01% e, nos últimos 12 meses, a queda no preço do produto foi de quase 4,00%.



Como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal do Arroz por trabalhador no Pará é de 3,60 Kg, o gasto total no mês passado (Fevereiro/2022) atingiu R$ 17,57, com um impacto em relação ao Salário Mínimo atual de 1,58%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês passado (Fevereiro/2022) foi de 03h11 min.



