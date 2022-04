Preço do tomate dispara e reajuste acumulado no 1º trim/2022 supera a inflação

O custo de vida dos paraenses continua subindo, puxado principalmente pelas fortes e sequencias altas nos preços da Alimentação Básica. No mês passado (Março/2022), por exemplo, a Cesta Básica no Pará voltou a ficar mais cara, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salário mínimo de R$ 1.212,00. O custo da alimentação básica encerrou o 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) com os preços da maioria dos produtos em alta, com destaque para o tomate.



As pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram a trajetória de alta nos preços do quilo do Tomate comercializado em Feiras Livres e Supermercados da Capital no 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) e também nos últimos 12 meses: No mês março do ano passado, por exemplo, o preço do quilo do produto foi comercializado em média a R$ 6,27; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 7,89. Iniciou este ano (Janeiro/2022), sendo omercializado em média a R$ 8,06; R$ 8,07 em fevereiro e, no mês passado (Março/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 8,60.



Com este novo aumento, os paraenses pagaram quase 7,00% mais caro pelo do quilo do Tomate no mês passado em relação a fevereiro. Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, no Balanço do 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), a alta acumulada no preço do tomate alcançou 9,00%, percentual superior à inflação calculada em 3,42% (INPC/IBGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado foi bem maior no preço do produto alcançando mais de 37,00% contra uma inflação calculada em 11,73% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Divulgação