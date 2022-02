Preço do tomate sobe mais de 25,00% nos últimos 12 meses em Belém

O tomate é um dos principais produtos que fazem parte da Alimentação Básica. De acordo com as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, nos últimos 12 meses, os reajustes observados no preço do quilo do produto tem contribuído fortemente para a elevação no custo da Cesta Básica no Pará.



Segundo as pesquisas do órgão, a trajetória dos preços do quilo do tomate comercializado em feiras livres e supermercados da capital foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Janeiro/2021, o quilo do produto custava em média R$ 6,42. No final do ano passado (Dezembro/2021), foi comercializado em média a R$ 7,89 e, no mês passado (Janeiro/2022), o quilo do Tomate foi comercializado em média a R$ 8,06.



Com isso, o preço do quilo do produto ficou 2,15% mais caro no mês passado (Janeiro/2022) em relação ao mês de Dez/2021, entretanto nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto alcançou 25,55% contra uma inflação calculada em 10,60% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Também de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal do Tomate por trabalhador no Pará é de 12,0 Kg, o gasto total no mês passado (Janeiro/2022) atingiu R$ 96,72, com um impacto de 8,64% em relação ao novo Salario Mínimo de R$ 1.212,00 (em vigor desde de 01.01.2022). Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de Jan/2022 foi de 17h33min, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/Pa.

Imagem: Reprodução