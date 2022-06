Preço do tomate sobe mais de 70% nos últimos 12 meses em Belém

O custo de vida dos paraenses continua subindo, puxado principalmente pelas fortes e sequencias altas nos preços da Alimentação Básica. No mês passado (Maio/2022), por exemplo, a Cesta Básica no Pará voltou a ficar mais cara, custando quase R$ 630,00, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salário mínimo de R$1.212,00 (em vigor desde 01.01.2022). Também no mês passado, todos os produtos da Cesta apresentaram aumentos de preços, entre eles o tomate, dados apresentados na manhã desta quinta-feira, 23, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicano Estado do Pará – Dieese-PA.



As pesquisas realizadas pelo órgão em Feiras Livres e Supermercados da Capital, mostram as altas registradas nos preços do quilo do Tomate, neste ano de 2022 (Janeiro-Maio) e também nos últimos 12 meses, com a seguinte distribuição: No mês de Maio/2021, o preço do kg do Tomate foi comercializado em média a R$ 5,84; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$7,89. Iniciou este ano (Janeiro/2022), sendo comercializado em média a R$ 8,06; R$ 9,60 em abril e, no mês passado (Maio/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 10,12 por quilo.



Com isso, o preço do kg do Tomate comercializado na Capital paraense ficou 5,42% mais caro no mês passado em relação ao mês de Abril. Ainda de acordo com análises do Dieese/PA, somente este ano (Janeiro-Maio/2022) o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 28,26% contra uma inflação calculada em 4,96% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto foi recorde, alcançando mais de 73,29% contra uma inflação calculada em torno de 11,90% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No Pará mais da metade dos alimentos que chegam às nossas mesas vem de outros Estados, além dos custos elevados na produção e gastos com frete, também as fortes variações climáticas recentes, trouxeram vários impactos nos preços dos alimentos, entre eles o Tomate, diz Everson Costa, coordenador de pesquisa do Dieese.

Imagem: Reprodução