Preço dos frutos dispara nos mercados, supermercados e feiras de Belém

O jeito é pesquisar, mas os preços das frutas está cada vez mais caro nas feiras livres, pontos de vendas, quitandas, mercadinhos e supermercados de Belém. Os frutos de época, como bebirá, mari, uxi, mangaba, cupuaçu, bacuri, piquiá, taperebá, graviola, pupunha e outros estão com preços abusivos. Muitos comerciantes acabam jogando fora o produto apodrecido.

Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, os preços estão pela hora da morte na Grande Belém. Os levantamentos foram feitos no mês passado (Fevereiro/2022), nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2021) e também nos últimos 12 meses.



A maioria das frutas apresentou reajustes de preços nos períodos analisados (mês, ano e 12 meses) e, em vários casos, com altas bem superiores à inflação registrada para os mesmos períodos.

Em fevereiro, quase todas as frutas apresentaram reajuste de preços em relação ao mês de Janeiro/2022. As maiores altas foram verificadas nos seguintes tipos de frutas: Melancia, quilo com alta de 13,56%, seguida da Tangerina, com alta de 8,12%; Laranja pera, alta de 6,63%; Maracujá, alta de 6,11%; Mamão, alta de 3,05%; Manga rosa, alta de 2,89%; Melão Amarelo, alta de 2,08% e da Banana prata, com alta de 1,51%. Também no mês passado (Fevereiro/2022), poucas frutas apresentaram quedas de preços, com destaque para o quilo do Limão, com recuo de 9,09%, seguido do Abacate, com queda de 5,38% e da Goiaba vermelha, quilo com queda de 3,88%.



O Balanço feito pelo Dieese/PA mostra que nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), os preços da maioria das frutas consumidas pelos paraenses e comercializadas em feiras e supermercados da Grande Belém ficaram mais altos. Segundo as pesquisa, nesse período, as maiores altas foram verificadas nos preços das seguintes frutas: Laranja pera, quilo com aumento de 18,79%, seguido da Melancia, com alta de 9,84%; Tangerina, alta de 8,94%; Maracujá, alta de 7,07%; Banana prata, alta de 4,27%; Melão Amarelo, alta de 4,26%; Manga rosa, alta de 3,21% e do Mamão, com alta de 1,28%. Também no mesmo período analisado (Janeiro e Fevereiro/2022), algumas frutas apresentaram recuos de preços, com destaque para o Limão, quilo com queda de 6,25%, seguido do Abacaxi, unidade com queda de 3,68%; Goiaba vermelha, quilo com queda de 3,20% e do Abacate, queda de 2,55%.



DOZE MESES MESES

Nos últimos 12 meses (Fevereiro/2021-Fevereiro/2022), o preço da grande maioria das frutas ficou mais caro e, em alguns casos, com reajustes superiores à inflação calculada em 10,80% (INPC/IBGE) para o mesmo período. No período analisado, as maiores altas foram verificadas nos preços dos seguintes tipos de frutas: Abacate, com reajuste acumulado de 38,03%, seguido da Manga rosa, quilo com alta de 31,57%; Goiaba vermelha, alta de 19,59%; Melão amarelo, alta de 15,63%; Melancia, alta de 15,02%; Maracujá, alta de 13,20% e da Banana prata, quilo com alta de 12,58%. No mesmo período analisado (Fevereiro/2021-Fevereiro/2022), poucas frutas apresentaram recuos de preços, com destaque para a Tangerina, quilo com queda de 27,52%, seguida do Mamão, quilo com queda de 16,28%; Laranja pera, queda de 10,83%; Limão, queda de 8,88% e do Abacaxi, unidade com queda de 6,21%.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar