Preços altos e volume de lixo estão causando reclamações em Salinas

Com a flexibilidade nas restrições, aliado com o tradicional mês de veraneio de julho, muitas pessoas estão indo lotar os principais balneários e praias por todo o Pará. Um dos principais destinos é o município de Salinópolis, ou como é popularmente conhecida, Salinas. As praias por lá são frequentadas, geralmente, por um público de alto poder aquisitivo, mas mesmo assim, está havendo reclamações quanto aos preços dos produtos.

Nas redes sociais, algumas postagem estão dando o tom das reclamações. Em uma dessas, uma mulher mostra que chegou a pagar 120 reais por dois hambúrgueres do tipo X-tudo.

Nos comentários, outra veranista diz que uma pequena porção de batata frita estava custando 30 reais. Além disso, desde o começo das férias estão compartilhando fotos de cardápios com preços bem salgados.

Por outro lado, os preços são compreendidos tanto pela alta demanda dessa época, como também pelo contexto das restrições impostas pela pandemia de coronavírus, onde o setor de bares e restaurantes foi um dos mais impactados, com abertura restringida nos últimos dois períodos de alta movimentação praiana.

Outra reclamação bastante presente se refere ao grande volume de lixo que o banhista está sendo obrigado a conviver nas manhãs da praia do Atalaia. Uma grande quantidade de resíduos está sendo despejado na areia da praia, principalmente por participantes de festas que invadem a madrugada, deixando todo o ônus para os usuários da manhã, causando do impacto ambiental até o perigo de acidentes.





Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação