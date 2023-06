Preços da gasolina subiram até 5,48% após ajuste do ICMS

O preço médio do litro da gasolina aumentou 2,33% nos postos brasileiros após a mudança na cobrança da alíquota do ICMS, válida desde o dia 1º de junho, conforme aponta levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

– Após recuos registrados desde abril, a nova medida elevou o preço médio da gasolina nos postos neste início de mês, o que representou um acréscimo médio de R$ 0,13 centavos no custo com o combustível para os motoristas – destaca o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, em nota.

O aumento no preço do combustível foi identificado em todas as cinco regiões brasileiras, com destaque para a Região Sul, onde o litro fechou o dia 5 de junho a R$ 5,58, valor 5,48% mais caro ante maio.

Na Região Centro-Oeste, a gasolina foi comercializada a R$ 5,61, com aumento de 3,70%; no Sudeste, a média fechou a R$ 5,43, com acréscimo de 3,63%; no Nordeste, o combustível ficou 2,56% mais caro e foi comercializado a R$ 5,61; já no Norte, o preço do litro fechou a R$ 5,93, com aumento de 1,89%.

No recorte por estado, o IPTL identificou que apenas Rondônia registrou redução no preço médio do litro da gasolina, de 0,86% em relação a maio, e fechou o quinto dia de junho a R$ 5,78.

Nos demais estados e no Distrito Federal, a gasolina ficou mais cara, com destaque para Pernambuco, onde o preço médio fechou a R$ 5,74, com aumento de 9,33% ante maio.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil