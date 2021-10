Preços das frutas disparam na capital paraense e encarecem mais a cesta básica

Preços das frutas estão pela hora da morte na capital paraense. É o que aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, com pesquisas semanais sobre a trajetória de preços dos alimentos consumidos especialmente na capital paraense, onde a cesta básica, para ser comprada, leva mais da metade do atual salário mínimo, piso nacional de R$ 1.100,00. Os levantamentos são feitos em feiras livres e supermercados da Grande Belém.



Conforme as analises de preços do mês passado (Setembro/2021), do ano de 2021 (Janeiro-Setembro) e também nos últimos 12 meses, a maioria dos preços das frutas pesquisadas apresentaram altas bem superiores aos índices da inflação calculada pelo governo.



Aponta o Departamento que a grande maioria das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentou aumentos de preços no mês passado (Setembro/2021) em relação ao mês de Agosto/2021. Em setembro, as altas de preços mais expressivas ocorreram com o abacate, quilo com reajuste de 4,17%, seguido do limão, quilo com alta de 3,70%; Goiaba vermelha, alta de 3,45%; Mamão, alta de 3,06%; maracujá, alta de 2,40%; abacaxi, unidade com alta de 2,24%; laranja pera, quilo com alta de 1,35% e da acerola, quilo com alta de 1,05%.



O balanço feito pelo Dieese/PA mostra que no ano de 2021 (Janeiro-Setembro), a maioria de frutas consumidas pelos paraenses e comercializadas em feiras e supermercados da Grande Belém apresentou aumentos de preços.



No ano de 2021 (Janeiro-Setembro), as maiores altas foram verificadas nos preços das seguintes frutas: melancia, com reajuste de 6,28%, seguida da laranja pera, quilo com alta de 2,17%; goiaba vermelha, alta de 1,77% e da acerola, com alta de 1,36%. Também no mesmo período analisado (Janeiro-Setembro/2021), algumas frutas apresentaram quedas de preços, com destaque para o quilo do abacate, com recuo 39,22%, seguido do limão, com queda de 25,62%; mamão, queda de 9,94%; maracujá, queda de 5,83% e do abacaxi, unidade com queda de 1,91%.



O balanço feito pelo Dieese/PA mostra também que nos últimos 12 meses (Setembro/2020-Setembro/2021), a maioria das frutas pesquisadas apresentaram aumentos de preços, e em alguns casos, com reajustes em percentuais acima da inflação calculada em 10,78% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Segundo as pesquisas do Dieese/PA, nos últimos 12 meses, as maiores altas foram verificadas nos preços da goiaba vermelha, quilo com reajuste acumulado de 22,16%, seguido da laranja pera, quilo com alta de 22,08%; abacate, quilo com alta de 20,10% e da banana prata, quilo com alta de 11,01%. Também no mesmo período analisado, algumas frutas apresentaram recuos de preços com destaque para o limão kg com queda de 42,18%, seguido do mamão, quilo com queda de 23,04% e do maracujám com queda de 6,12%.

Foto: Divulgação