Preços das hortaliças voltam a subir em Belém após três meses de estabilidade

Depois de três meses de quedas consecutivas, o preço das hortaliças voltou a subir no mês de outubro passado. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 18, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que apresenta novo balanço com a trajetória de preços dos produtos hortis (Hortaliças, Verduras e Legumes) comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém no mês passado, no ano (Janeiro-Outubro/2022) e também nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022).

Segundo as pesquisas do Dieese/PA, em Outubro, após três meses consecutivos de quedas, o preço da maioria dos produtos hortis voltou a apresentar altas. Ainda de acordo com os balanços, também nas análises comparativas de preços deste ano (Janeiro-Outubro/2022) e dos últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022), a maioria dos produtos continuam caros e com reajustes bem acima da inflação estimada para os mesmos períodos.

Em outubro houve aumento de preços se comparado aos valores cobrados em setembro. Os reajustes de preços mais expressivos foram verificados com a batata lavada, quilo com alta de

10,45%; seguida do pepino, alta de 9,98%; macaxeira, alta de 9,54%; Alface, maço com alta de 9,18%; Beterraba, quilo com alta de 6,30%; Cebola, 6,10%; Maxixe, 4,14%; Chuchu, 4,11%; Abóbora, 4,07%; Batata doce rosa, 3,95%; Alfavaca, maço com alta de 2,79%; batata doce branca, quilo com alta de 1,85%; Quiabo, 1,20% e da Chicória, maço com alta de 1,11%. Também no mês de passado (Outubro/2022), poucos produtos hortis apresentaram recuos de preços, como o repolho, com queda de 18,96%; seguido da Cenoura, queda de 5,67%; Cheiro verde, maço com queda de 1,46% e do Jambu, maço com queda de 0,54%.

NESTE ANO

Ainda de acordo com o Dieese/PA, no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Outubro/2022), a grande maioria dos preços dos produtos hortis pesquisados e comercializados em feiras e supermercados da Grande Belém apresentam aumentos de preços, e em vários casos com reajustes em percentuais acima da inflação calculada em 4,81% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Deste modo, nos dez primeiros meses deste ano (Janeiro-Outubro/2022), os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos hortis: Cebola, quilo com alta acumulada de 70,80%; seguida da batata doce branca, alta de 56,39%; Alfavaca, maço com alta de 52,07%; Alface, maço com alta de 48,00%; Macaxeira, quilo com alta de 42,48%; Abóbora, alta de 35,26%; Maxixe, 34,29%; Cariru, 31,00%; Quiabo, 27,85%; Beterraba, 23,41%; Pepino, 17,22%; Cenoura, 14,54%; Jambu, maço com alta de 14,38%; Couve, maço com alta de 14,36%; Chicória, maço com alta de 13,75%; Feijão verde, maço com alta de 13,20%; Cheiro verde, maço com alta de 12,97%; Salsa, maço com alta de 12,86%; Chuchu, quilo com alta de 12,53%; Batata lavada, 10,65%; Cebolinha, maço com alta de 9,36% e do Pimentão verde, quilo com alta de 5,54%.

EM 12 MESES

O balanço do Dieese/PA mostra também que, nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022), a grande maioria dos produtos hortis pesquisados e comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém ficou mais cara, e muitos com reajustes acima da inflação calculada em 6,46% (INPP/IBGE) para o mesmo período.

Conforme as pesquisas do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022), os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos hortis: Cebola, quilo com alta acumulada de 87,78%; seguida da Alfavaca, maço com alta de 73,58%; Batata doce branca, quilo com alta de 63,11%; Macaxeira, alta de 48,18%; Alface, maço com alta de 41,70%; Abóbora, quilo com alta de 39,48%; Pepino, 32,66%; Maxixe, 31,07%; Cariru, maço com alta de 29,70%; Quiabo, 27,46%; Beterraba, 25,25%; Batata lavada, 22,31%; Chuchu, 21,07%; Cheiro verde, maço com alta de 20,54%; Salsa, 17,91%; Cenoura, quilo com alta de 17,54%; Batata doce rosa, 17,02%; Couve, maço com alta de 16,85%; Chicória, 12,35%; Pimentão verde, quilo com alta de 12,17%; Feijão verde, maço com alta de 11,50%; Jambu, 8,28% e da Cebolinha, maço com alta de 6,86%.

