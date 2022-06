Preços das passagens estão bem mais caros para o feriadão de Corpus Christi

Muita gente já está de malas prontas para deixar a cidade e aproveitar o feriadão de Corpus Christi, que será ampliado nesse final de semana em função do ponto facultativo no Estado e em vários municípios paraenses. Muitos deixam a capital paraense utilizando vários tipos de transportes (Aéreo, Rodoviário e Marítimo) que estão com valores muito mais caros do que aconteceu no ano passado. É o que mostra pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, mais uma vez, o transporte rodoviário de passageiros, deverá ser o principal meio de deslocamento neste feriadão. Pesquisas feitas no Terminal Rodoviário de Belém nos dias de anteontem, segunda-feira, 13, e ontem, terça-feira, 14, pela manhã, 14, o custo dos transportes teve um aumento de 10,06% para este ano em relação ao feriado do ano passado. No Pará, reajuste foi autorizado pela ARCON/PA e entrou em vigor a partir do dia 09/05/2022. Já o Transporte Rodoviário Interestadual também está mais caro, com reajuste autorizado pela ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestre) em 25,12% no dia 18/02/2022 e que entrou em vigor a partir do dia 27/02/2022.

No caso especifico da Linha Urbana para Mosqueiro (gerenciada pela Prefeitura de Belém), as passagens estão mais caras em 10,34%. O último reajuste na passagem urbana para Mosqueiro autorizado pela Prefeitura de Belém/SEMOB ocorreu em 25/03/2022, quando o valor da passagem saiu de R$ 5,80 para R$ 6,40. É importante salientar que a passagem urbana para Mosqueiro gerida pela Prefeitura de Belém ao custo de R$ 6,40 ainda é menor que o valor cobrado pela mesma passagem na Linha Intermunicipal também para o Mosqueiro, operada pela Empresa COOPETPAN no transporte de passageiro para a ilha com o custo de R$ 13,00 (pelo menos até a manhã de hoje, terça-feira 14/06/2022).

Por outro lado, para quem vai pegar a estrada em carro particular (saindo ou chegando a Belém), os custos para este Feriadão de Corpus Christi/2022 também são preocupantes, em relação aos verificados no mesmo período do ano passado.

Estudos do Dieese/PA com base em Pesquisas da ANP efetuadas no ultimo final de semana, mostram que o litro da Gasolina estava sendo comercializado em média nos Postos da Capital a R$ 7,103, com preços variando entre R$ 6,940 a R$ 7,390; o litro do Óleo Diesel (S-10) estava custando em média R$ 7,326, com menor preço encontrado R$ 6,740 e o maior a R$ 7,990. Já o litro do Etanol estava custando em média R$ 6,281; o menor preço encontrado foi de R$ 5,970 e o maior R$ 6,740.

Abaixo, a tabela com os preços das passagens de Ônibus Intermunicipais pesquisadas pelo Dieese/PA, anteontem e na manhã de ontem, para os principais Municípios/Balneários do Pará para as viagens neste Feriadão de Corpus Christi/2022.

 Abaetetuba, o preço da passagem esta custando R$ 28,00;

 Barcarena, o preço da passagem esta custando R$ 23,00;

 Bragança, o preço da passagem esta custando R$ 60,00;

 Cametá o preço da passagem esta custando R$ 65,00 (com a travessia);

 Capanema, o preço da passagem esta custando R$ 48,50;

 Castanhal, o preço da passagem, esta custando R$ 18,00;

 Colares, o preço da passagem custando R$ 29,00;

 Marudá o preço da passagem esta custando R$ 39,00;

 Mosqueiro, o usuário pode pagar de R$ 6,40 (ônibus urbano fora do Terminal

administrado pela Prefeitura de Belém) a R$ 12,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular

dentro do terminal administrado pela COOPETPAN);

 Salinas o preço da passagem esta custando R$ 60,00;

 São Caetano de Odivelas o preço da passagem esta custando R$ 31,50;

 Vigia, o preço da passagem esta custando R$ 26,50;

 Marabá, o preço da passagem esta custando R$ 141,50;

 Tucuruí, o preço da passagem esta custando R$ 110,00 (Diurno) e

R$ 160,00 (noturno).

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar