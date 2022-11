Preços de panetones, chocottones, bombons e roscas de Natal estão pela hora da morte

A menos de um mês para o Natal/2022, o setor de Comércio na Grande Belém e em todo o Pará já está com várias programações e estratégias das mais variadas para atrair os consumidores. O grande problema continua sendo os preços elevados de grande parte dos produtos que são comercializados nesta época do ano em relação aos preços praticados no mesmo período do ano passado, principalmente com a crise econômica e o desemprego que atingem boa parte da população brasileira, mesmo com a chegada do pagamento do Décimo Terceiro Salário aos empregados com carteira assinada e aposentados ou pensionistas.



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, este ano, a exemplo de anos anteriores, também continua com acompanhamentos semanais através de pesquisas de preços dos principais itens para o Natal e Ano Novo no Comércio da Grande Belém, inclusive nos Supermercados e Shoppings. Vários são os produtos pesquisados, entre eles, os Motivos Natalinos (Arvores de Natal, Bolas, enfeites, velas, produtos de Alimentação como Panettones, Chocolates e principalmente os produtos da Ceia de Natal) sem esquecer-se dos presentes e as bebidas.



Assim, ontem, sexta-feira, 25, o órgão divulgou o primeiro material sobre os preços de produtos natalinos, com foco nos panettones e também de alguns produtos em chocolate comercializados em Supermercados e Lojas de Departamentos da Grande Belém, com base nas pesquisas efetuadas no período de 19 a 24/11/2022 em comparação com preços praticados no mesmo período do ano passado. Os aumentos, como já era de se esperar, foram generalizados e vários casos bem acima da inflação, calculada em torno de 6,50% para os últimos 12 meses, como informa Everson Costa, coordenador de pesquisas do Dieese/PA.



Segundo as pesquisas, tanto os Panettones como outros produtos em Chocolate podem ser facilmente encontrados em Lojas especializadas e na grande maioria dos Supermercados da Grande Belém, os preços variam dependendo do local de compra, da marca, peso e sabor.

No caso especifico dos Panettones e Chocottones de várias marcas tradicionais ou não, com Frutas ou gotas de Chocolate estão sendo comercializados em caixas, latas e embalagens de diversos tamanhos e pesos, com os preços variando entre R$ 5,99 a cerca de R$ 180,00. Os Panettones, por exemplo, comercializados em caixas de 400g com frutas cristalizadas, estão com os preços variando entre R$ 11,99 a R$ 24,39 (dependendo da marca e local de compra). Já os Panettones caixa de 400g com gotas de chocolate, estão com os preços variando entre R$ 13,85 a 29,99 (dependendo da marca e do local de compra). Ainda segundo as pesquisas, os Chocottones comercializados em caixas de 500g foram encontrados com preços variando entre R$ 28,95 a R$ 39,99 (dependendo da marca e local de compra).



As pesquisas encontraram também neste ano diversas novidades e variedades em Panettones com sabores, pesos e marcas, como por exemplo, os de 80g (frutas cristalizadas, chocolate ou salgado) com preços variando entre R$ 6,94 a R$ 10,99 (dependendo da marca, sabor e local de compra). Também a exemplo de anos anteriores, grande parte dos Panettones comercializados podem ser encontrados com Frutas e com gotas de Chocolate.



As pesquisas realizadas pelo DIEESE/PA, também mostram que em algumas lojas e departamentos especializadas em produtos de chocolate, em alguns casos, os Panettones estão sendo vendidos em caixas de 400g a 500g com preços que podem chegar até R$ 180,00 (dependendo do tipo, da marca e local).



Para o consumidor, dependendo do seu poder de compra, as alternativas variam desde os Panettones mais tradicionais até os Artesanais, caseiros ou os produzidos pelas próprias padarias (inclusive de supermercados). Este tipo de Panettone, nos supermercados, por exemplo, está custando em torno de R$ 17,00 (caixas 400g com frutas ou chocolate).

Nesta época do ano, a sofisticação em chocolate também está muito visível, como por exemplo, as caixas de Bombons de 250g que podem se encontradas com os preços variando entre R$ 11,47 a R$ 15,99 (dependendo da marca e do local de compra). Já os tabletes em chocolate (dependendo da marca e do local de compra) podem custar entre R$ 5,99 a mais de R$ 20,00.

Até o Natal ainda deverá aumentar mais as ofertas dos Panettones e Chocottones (tanto os de Marca como os chamados artesanais, caseiros e os produzidos pelas próprias padarias, inclusive de supermercados) assim como os motivos em Chocolate.



É esperado, portanto, um maior equilíbrio de preços. Em meio a tudo isso Pesquisar ainda é a melhor defesa contra preços altos, pois as diferenças de preços entre um mesmo produto podem chegar a mais de 20,00%.



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ também verificou que já se encontram em várias panificadoras e supermercados da Grande Belém a chamada rosca de Natal. Os preços variam de R$9,50 a R$17,00, mas a tendência é de variação de preços conforme o local de venda.



Imagem: Divulgação