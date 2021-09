Preços dos produtos hortis sobem de forma astronômica no Pará

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Estado do Pará – Dieese/PA divulgou, anteontem, sexta-feira, 17, um o novo estudo com a trajetória de preços dos produtos hortis (hortaliças, verduras e legumes) comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém no mês passado (Agosto/2021), no ano de 2021 (Jan-Ago) e também nos últimos 12 meses. O órgão afirma que os preços subiram de forma exorbitante, como sempre superando os índices de inflação em 12 meses que são de 10,42%, conforme cálculo oficial do INPC/IBGE para o mesmo período.

Segundo as pesquisas semanais feitas pelo Dieese/PA, a grande maioria dos produtos hortis apresentou aumentos de preços no mês passado (Agosto/2021) em relação ao mês de Julho/2021. As altas de preços mais expressivas ocorreram nos seguintes tipos de produtos: Cenoura, quilo com aumento de 10,25%, seguida do pimentão verde, quilo com alta de 10,19%; batata doce rosa, alta de 5,87%; batata doce branca, alta de 5,65%; repolho, alta de 4,47%; batata lavada, alta de 3,32%; couve, maço com alta de 2,86%; abóbora, quilo com alta de 2,19%; pepino, alta de 1,22%; chuchu, alta de 1,15%; maxixe, alta de 1,07% e a Alfavaca, maço com alta de 1,02%.

Também no mês de passado (Agosto/2021), poucos produtos hortis apresentaram quedas de preços, com destaque para a cebola, quilo com recuo de 9,09%, seguida da salsa, maço e feijão verde, maço, ambos com quedas de 1,49% e o jambu, com recuo de 1,20%.

NESTE ANO

Conforme o estudo do Dieese/PA, a maioria dos produtos hortis comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentou aumentos de preços nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) e uma quantidade expressiva com altas superiores à inflação calculada em 5,94% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Os maiores reajustes de preços ocorreram com a abóbora, quilo com reajuste acumulado de 23,84%; seguida da batata doce branca, quilo com alta de 9,55%; cebolinha, maço com alta de 7,45%; quiabo, quilo com alta de 6,45%; chuchu, alta de 6,34%; pimentão verde, alta de 6,07%; cheiro verde, maço com alta de 6,06% e a chicória, alta de 6,00%.

No mesmo período analisado (Janeiro-Agosto/2021), alguns produtos hortis apresentaram quedas de preços, com destaque para a batata lavada, quilo com recuo de 21,01%, seguida da cenoura, queda de 12,78%; cebola, queda de 1,91% e do cariri, maço com queda de 1,00%.

EM 12 MESES

Em 12 meses, a grande maioria dos produtos hortis também ficou mais cara, e muitos com reajustes acima da inflação calculada em 10,42% (INPC/IBGE) para o mesmo período. As pesquisas do Dieese/PA, nos últimos meses, mostram que os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos: repolho, quilo com alta acumulada de 45,42%, seguido da abóbora, quilo com alta de 28,08%; batata doce rosa, quilo com alta de 25,74%; beterraba, quilo com alta de 21,41%; batata doce branca, quilo com alta de 19,56% e a cenoura, quilo com alta de 10,59%. Também nos últimos 12 meses, poucos produtos hortis apresentaram recuos de preços, com destaque para a cebola, quilo com queda de 37,17%; pepino. queda de 9,07%; cariru, maço com queda de 7,48% e o Chuchu, quilo com queda de 3,30%.

Foto: Divulgação