Predadores sexuais são presos por estupro de vulnerável na capital e no interior. Vídeo

Dois criminosos sexuais foram retirados das ruas e recolhidos à cadeia por policiais da capital e do interior do Pará, acusados do crime de estupro de vulnerável. Um deles, de 57 anos, foi preso pelo estupro de uma criança de 7 anos. O outro, estuprou uma garota de 13 anos.

Em Parauapebas, na Região Carajás, sudeste do Pará, os agentes de segurança pública prenderam em flagrante o acusado Manoel Maria Alves Furtado, de 57 anos, que estuprou por várias vezes uma criança de 7 anos.

Ele foi autuado na Delegacia da Polícia Civil e logo transferido para a cadeia pública local, na manhã desta terça-feira (27), onde se encontra à disposição da justiça.

O homem foi preso pela Polícia Militar na tarde anterior, na rua Padre Cícero, no Bairro da Paz, após pessoas da localidade o imobilizarem. Segundo os policiais, a vítima confirmou ter sido abusada diversas vezes pelo homem e que ele pedia que a criança guardasse segredo.

Na Ilha de Mosqueiro, em Belém, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável, na manhã desta terça-feira (27).

O homem era padrasto da menina. Momento da prisão feita por policiais de Mosqueiro

A prisão foi durante a operação “Liberty”, com o apoio de conselheiros tutelares, no Bairro Ipixuna. O acusado é padrasto da vítima e a investigação apontou que à época do crime ela tinha apenas 13 anos.

O acusado foi encaminhado pelos agentes para a Delegacia da Polícia Civil do distrito, onde ele está à disposição da justiça.