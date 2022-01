Prédio antigo do Ipamb desaba e assusta moradores do bairro do Marco

Na tarde desta quinta-feira, 13, uma parte do antigo prédio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (Ipamb) desabou, no bairro do Marco, em Belém. Uma foto publicada nas redes sociais mostra o telhado e, pelo menos, duas paredes caídos ao chão. Ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belém informou que a Defesa Civil “atestou que o prédio já estava sem condições de uso, em função dos anos de abandono a que foi submetido e comprometeu sua estrutura”.

Ainda de acordo com o comunicado, “todas as providências em relação a este e a outros 15 prédios encontrados pela atual gestão sem condições de uso, abandonados há mais de duas décadas”. A Prefeitura disse, ainda, que está buscando recursos para dar a devida destinação de uso ao espaço.

