Prédio de cinco andares é interditado em Icoaraci

A Comissão de Defesa Civil de Belém interditou, preventivamente, na tarde desta sexta-feira, 13 um edifício de cinco andares, em Icoaraci. O imóvel fica localizado na travessa Carneiro da Rocha, no bairro Cruzeiro, no distrito.

A vistoria técnica feita pela Comissão identificou fissura e rachaduras nas colunas do imóvel. Além disso, parte do reboco de uma das colunas havia se soltado. Também foram identificados sinais de abalo em alguns apartamentos, que estão com rachaduras no revestimento do piso.

Antes da chegada da Defesa Civil, a equipe do Corpo de Bombeiros havia evacuado e isolado a área. Eles também realizaram perícia no imóvel e ficaram responsáveis pelo controle da circulação de moradores, que fazem a retirada de roupas e objetos pessoais.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom