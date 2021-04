Edifício pegou fogo neste domingo, 25. Ninguém ficou ferido. Local passou por perícia do Corpo de Bombeiros e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

A Defesa Civil interditou, nesta segunda-feira (26), o prédio onde funcionava o Instituto dos Educadores de Belém (ISEB). O edifício foi atingido por um incêndio no final da tarde de domingo (25). Ninguém ficou ferido.

“Aparentemente o incêndio iniciou no subsolo, onde foi contido pelo Corpo de Bombeiros, contudo, a estrutura de vigas e ferragens foi bastante danificada pela ação do fogo. No primeiro piso foi possível verificar danos na laje e no andar superior foram identificados focos de incêndio”, explicou o engenheiro da Defesa Civil, Cláudio Paquet.

Segundo o engenheiro, mesmo onde o fogo não atingiu foi possível observar diversos pontos de deterioração do prédio, oriundos da falta de manutenção preventiva e corretiva na última década. O relatório da vistoria técnica e o auto de interdição serão entregues nesta terça-feira (27).

O local também passou por perícia do Corpo de Bombeiros e do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves.

Prédio do antigo ISEB atingido por incêndio é interditado pela Defesa Civil de Belém — Foto: Aycha Nunes/ Defesa Civil de Belém

“O levantamento da área feito pelos Bombeiros é semelhante ao trabalho feito pelo Centro de Perícias Científicas. Também buscamos identificar a causa do incêndio, mas usamos as informações para evitar futuras ocorrências”, detalhou o capitão Lacerda.

Equipe do Renato Chaves iniciou a perícia, que deve apontar as causas do incêndio, contudo o trabalho não pode ser concluído em razão da fumaça ainda existente no local, que dificulta a visibilidade e a permanência no interior do prédio pelo tempo necessário.