Prédio do IEEP é reinaugurado no Dia do Professor

O primeiro edifício sede do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, localizado na Rua Gama Abreu, em plena Praça da República, no bairro de Batista Campos, área nobre da capital paraense, onde, atualmente, funciona o Instituto de Educação do Estado do Pará – EEP, foi revitalizado em toda a sua linha arquitetônica e entregue ontem à população de Belém pelo governo estadual. Trata-se e uma construção neo-inglesa, que também abrigou a residência do ex-intendente (prefeito) de Belém, Senador Antônio Lemos, um dos fundadores do jornal de 145 anos de história e que hoje se apresenta nas plataformas On-Line, em tempo real da notícia como ela se retrata; digital e impresso em edições especiais.

A estrutura do prédio histórico foi totalmente revitalizada e devolvida à população pelo governador Helder Barbalho e pela secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga. O prédio anexo ao espaço histórico também foi completamente reformado, e agora dispõe de salas de aprendizagem modernas e climatizadas. A data de ontem celebrava o Dia do Professor.

“Este prédio, ao ser todo reestruturado, nós devolvemos para o Pará e Belém o patrimônio histórico. Prédio esse que cumpre a missão de ser um centro de formação de professores, além da escola que atua com o ensino médio e profissionalizante. Com essa formação, estamos capacitando mão de obra para o nosso Estado; dando conhecimento para os jovens no Pará”, destacou o governador.

O evento principal ocorreu no salão nobre do IEEP, onde também foi instalado o “Memorial da Educação”, que conta a história do prédio do e do curso da educação paraense, incluindo suas personalidades. De forma didática, vários painéis narram fatos marcantes da trajetória do processo educacional no Estado. Da solenidade também participaram autoridades, representantes da comunidade escolar e servidores que trabalharam na restauração do espaço e das peças que compõem o Memorial.

Mais de 900 alunos estudam na segunda escola mais antiga do Pará. Ao longo dos 150 de existência do IEEP, os estudantes ajudaram a construir as narrativas passadas nos corredores de “ladrilho hidráulico” e madeira nobre (pau-amarelo e acapu).

A professora Nazaré Silva é uma dessas ex-alunas. “O último ano que eu estive aqui foi 2016. O local estava muito ruim. Esse corredor principal parecia uma cachoeira quando chovia. Era triste. Mas esses dias que vi o vídeo, eu me emocionei. Fiquei enlouquecida. Eu disse que vir para essa inauguração. Eu fico muito orgulhosa de encontrar parte da minha história preservada aqui”, disse Nazaré, emocionada.

Para a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, o momento foi de reconhecimento e valorização de alunos e professores. Segundo a secretária, “é um momento muito emocionante. Aqui é uma história viva. Aqui nós respiramos história. Devolver isso à população é uma demonstração inquestionável da importância da educação, não apenas em um dia como hoje, que é celebrativo, mas como um todo, já que também estabelecemos aqui o nosso centro de formação de professores, totalmente equipado. É um conjunto de coisas positivas a entrega desse patrimônio ao povo do Pará”.

Durante a cerimônia, personalidades que contribuíram com a educação paraense receberam “Menção Honrosa” em comemoração aos 70 anos da Secretaria de Estado de Educação e aos 150 anos do IEEP. Entre os homenageados estão ex-funcionários, ex-alunos, políticos e membros de entidades ligadas à educação.

Foto: Bruno Cecim/Ag Pará