Prédio do SBT Rio é evacuado às pressas após ameaça de bomba

Nesta quarta-feira (15), a sede do SBT Rio precisou ser evacuada por volta das 14h após uma ameaça de bomba no prédio vizinho da emissora. O telejornal SBT Rio, apresentado pela jornalista Isabele Benito e o programa SBT Sports, comandado pela apresentadora Fernanda Maia, foram transmitidos normalmente.

Após o fim da exibição do SBT Sports, a emissora exigiu que todos deixassem o local imediatamente. A evacuação acabou causando uma sobrecarga nos elevadores e nas escadas do prédio.

O incidente fez com que o alarme de incêndio da emissora tocasse, o que deixou os colaboradores do SBT ainda mais angustiados. Pelas redes sociais, o diretor de jornalismo da emissora, Diego Sangermano, explicou que o pedido de evacuação veio do Corpo de Bombeiros.

– Amigos, tivemos que evacuar o prédio do SBT por uma questão de segurança. O pedido veio dos bombeiros já que a OAB é nossa vizinha. Todos estão bem e já foram autorizados a subir. Foi só um susto – publicou Sangermano.

O CASO

A sede da seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) foi evacuada por volta de 12h desta quarta-feira (15), devido a uma ameaça de bomba.

A Polícia Civil foi acionada pelo presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, e, às 12h41, o Esquadrão Antibombas estava em deslocamento para o local.

Alguém teria deixado uma carta no banheiro do 7° andar informando sobre a presença do artefato. O aviso estava escrito em letras maiúsculas para esvaziar “imediatamente” o prédio.

O edifício fica na Avenida Marechal Câmara, 150, no Centro do Rio de Janeiro. Todos os eventos e demais atividades administrativas foram momentaneamente suspensos, segundo a comunicação da OAB-RJ.

