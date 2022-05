Uma casa que estava em obra desabou em Limoeiro do Ajuru, na região do Baixo Tocantins, no Pará. O incidente foi no sábado (21) e não houve feridos.

O imóvel tinha quatro antes e caiu logo após os trabalhadores que estavam no local deixarem a área, segundo testemunhas.

O barulho chamou atenção dos moradores. A casa ficava próxima a outras residências, que estão sendo avaliadas pela Defesa Civil local.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará