Prédio interditado devido a desmoronamento de sacadas será periciado na Cremação

No começo da tarde de ontem, sábado, 13, várias sacadas do edifício Cristo Rei, na rua dos Mundurucus, desabaram de forma sequencial. A Prefeitura de Belém atua na área com diversos órgãos municipais na vistoria do prédio e na orientação do trânsito.



Engenheiros da Defesa Civil de Belém e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) estão no local, onde ocorreu o desabamento de 13 sacadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará.



Os órgãos municipais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realizaram uma vistoria preliminar no prédio para detectar se a estrutura foi comprometida.



Todo o edifício foi evacuado e interditado preventivamente, por questões de segurança, até uma vistoria mais detalhada. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, apenas danos materiais.



De acordo com Claudionor Corrêa, presidente da Defesa Civil de Belém, está sendo feito um levantamento pelos órgãos competentes de toda estrutura do prédio.

LEVANTAMENTO PRELIMINAR

“Fomos acionados via Ciop. Todas as sacadas do lado esquerdo do prédio desabaram. Estamos fazendo um levantamento preliminar da estrutura do prédio para saber se foi abalada, se tem rachaduras ou lajotas soltas”, explicou o presidente da Defesa Civil Municipal, Claudionor Corrêa.

TRÂNSITO

A rua dos Mundurucus, no perímetro entre a Generalissimo Deodoro e Quintino Bocaiuva, onde fica o prédio Cristo Rei, está interditada para o trânsito de veículos.



Agentes da Semob e da Guarda Municipal de Belém estão desviando o trânsito pela travessa Quintino Bocaíuva direto para a avenida Conselheiro Furtado ou avenida Gentil Bittencourt.

As linhas de ônibus que trafegam pela rua dos Mundurucus tiveram seus itinerários desviados e estão seguindo pelas Rua dos Mundurucus, Tv. Quintino, Av. Gentil Bittencourt, Av. Alcindo Cacela, Rua dos Mundurucus, a destino.



Agentes da Semob também interditaram a rua dos Pariquis com a travessa Quintino Bocaiúva para dar maior fluidez ao tráfego oriundo da rua dos Mundurucus.

Imagens: Agência Belém