Prédio que sedia o Hospital Santa Casa vai a leilão mais uma vez: avaliação chega a quase R$ 11 milhões

Avaliado em quase R$ 11 milhões de reais, o prédio da Santa Casa de Misericórdia vai a leilão na capital acreana. O edital que abre a possibilidade de lances já foi publicado para consulta em uma empresa de leilão que presta serviço para a Federal da 2ª Vara de Rio Branco.

O leilão vai ocorrer na modalidade eletrônica, com data prevista para acontecer no dia 18 de maio. O lance mínimo é de R$ 5,3 milhões de reais. Segundo o edital, o leilão acontece para o pagamento de dívida no valor de R$ 1,7 milhão de reais. Entre as dívidas, pagamentos referentes à Justiça Trabalhista e Justiça Federal.

Imagem: Reprodução

O imóvel fica localizado na Rua Alvorada, bairro Bosque. O bem possui débito junto à Prefeitura de Rio Branco no valor de R$ 10.486,93 reais que deve ser pago por quem adquirir o imóvel.

Essa não é a primeira vez que o prédio que funciona atualmente o hospital Santa Casa é anunciado para leilão. Em 2011, a Justiça do Trabalho divulgou edital para a venda do imóvel destinado ao pagamento de dívidas contraídas pelo provedor da instituição, à época. Naquele ano, o prédio foi avaliado em pouco mais de R$ 6 milhões.

Sobre o leilão em curso, a nossa equipe de reportagem ligou para o telefone 3223-4608 para ouvir a versão da direção sobre o assunto, mas não obtivemos êxito.

Da Redação do Acre News/ Foto: Reprodução/Google Street View