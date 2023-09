Prédios federais serão ofertados ao setor privado para a construção de hotéis em Belém

A disponibilização de prédios do governo federal que devem ser cedidos ou alienados para construção de hotéis e ampliação do número de leitos para recepcionar a Conferência Anual das Nações Unidas para o Clima, a COP-30, foi pauta da reunião desta quinta-feira, 14, entre os comitês técnico, estadual e municipal que tratam do maior evento sobre clima, que será realizado na capital paraense, em novembro de 2025.

São sete prédios que estão desocupados e bem localizados, dos quais os dois mais cobiçados pelo setor privado estão nos bairros de Nazaré e Campina: o antigo prédio da Receita Federal e o do INSS. Os outros cinco prédios estão nos bairros do Reduto, Umarizal, Pedreira e mais um em Campina e em Nazaré.

O coordenador do Comitê Executivo Municipal da COP-30, Luiz Araújo, que participou da reunião de forma on-line, avalia positivamente a mobilização federal. “A Prefeitura de Belém festeja a iniciativa e vai continuar auxiliando no que for possível para aumentar o número de leitos na cidade e gerar mais empregos com novos empreendimentos”.

Os prédios foram mapeados pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com as informações de localização, tamanho da área, pendências financeiras e fiscais, além de obras e serviços necessários para reforma, restauro e revitalização.

Texto: Silvia Sales

Assessoria de Imprensa do Comitê Executivo Municipal da COP-30

Fonte: Agência Belém/Foto: Internet