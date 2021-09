Prédios públicos no Comércio, São Brás e Marco entram na programação municipal de revitalização

O projeto de recuperação dos prédios que integram o patrimônio municipal inclui 16 imóveis, entre construções históricas e outras mais recentes, porém, também em estado precário e a maioria sem uso, abandonadas pelas gestões anteriores.

Dando continuidade à série de reportagens sobre estes 16 imóveis, o planejamento da atual gestão da Prefeitura Municipal de Belém é devolver esses prédios novamente à sociedade com nova funcionalidade.

Esta reportagem mostra a atual situação de quatro desses imóveis: sede da Coordenadoria de Políticas e Segurança Alimentar e Nutricional de Belém (Copsan), em São Brás; o antigo prédio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), no Marco; o complexo Espaço Palmeira e o imóvel onde funcionava o Shopping Popular, esses dois últimos no centro comercial de Belém.

Planejamento para recuperação, manutenção e uso dos imóveis

A maioria desses patrimônios se localiza em áreas da cidade com grande movimentação de pessoas, o que pode ser bem aproveitado pela administração municipal, como explica a secretária municipal de Administração Jurandir Novaes. A Semad é o órgão que lidera a ação de recuperação do patrimônio do município.

“Esses imóveis são bem localizados, com várias frotas de ônibus passando perto dos locais, o que pode ser uma vantagem para nossos servidores e para a população, que futuramente irá usufruir dos serviços que serão oferecidos neles pela gestão”, informa Jurandir Novaes.

Estruturas comprometidas e esperança para melhorar o serviço municipal

O atual prédio onde funciona a Coordenadoria de Políticas e Segurança Alimentar e Nutricional de Belém (Copsan), localizado na travessa 14 de abril, no bairro de São Brás, encontra-se parcialmente utilizado.

Segundo vistoria técnica da Defesa Civil de Belém, a edificação necessita urgente de reparos físicos. O imóvel é de propriedade da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) mas está cedido à Copsan.

Joselito Costa, servidor da Copsan, conta que “essa é uma boa iniciativa, já que o prédio realmente precisa de uma reforma grande para poder ser usado por completo e não somente o anexo, como está sendo feito atualmente”.

Joselito ainda pontua, que o prédio sofre com problemas hidráulicos, escoamento de esgoto, eletricidade e a parte da estrutura está comprometida. O servidor está esperançoso com a reforma do imóvel.

Espaço Palmeira – “Essa iniciativa da prefeitura é maravilhosa, a gente quer o melhor aqui para o nosso espaço, para os nossos colegas. Queremos sair desse abandono, pois em 12 anos entrou e saiu prefeito e ninguém resolve essa nossa situação. Mas, essa gestão parece que vai fazer diferente”, afirma Milton Sousa, comerciante que possui um box de venda de roupas no complexo Espaço Palmeira, local que deverá também receber reformas pela prefeitura.

Pensado inicialmente para ser um local de cidadania, o Espaço Palmeira, localizado na rua 8 de Setembro, no centro comercial de Belém, foi inaugurado em 2010, com o objetivo de abrigar em um shopping popular trabalhadores informais que ocupavam, até então, a avenida Presidente Vargas, retirados pela gestão municipal da época.

Além disso, o espaço oferecia serviços das secretarias municipais à população e contava com um estacionamento operado por uma cooperativa popular. Atualmente o local é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e é usado apenas parcialmente.

Funpapa – Outro prédio de propriedade do município, que está no planejamento municipal para receber uma reforma completa é o antigo prédio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), localizado na Avenida Almirante Barroso, no Marco. A edificação, no estilo chalé, está sem uso algum há vários anos. A previsão é que o imóvel receba uma revitalização completa e que receba uma nova destinação da gestão municipal.



Shopping popular – Onde era para ser um shopping popular, no centro comercial de Belém, mais precisamente na rua João Alfredo, o imóvel está em um cenário de total abandono. Esse é o caso do prédio onde os dois primeiros andares são de propriedade da Prefeitura de Belém e que em administrações passadas já tentou abrigar os ambulantes da área do comércio.

O imóvel, onde já funcionou um banco privado, foi adquirido pelo município à época, mas foi embargado, após vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, mesmo depois de ter sido reformado e destinado para abrigar os trabalhadores ambulantes. Desde então, o espaço nunca ganhou outra destinação.

O vendedor ambulante Joaquim Amorim, que tem uma barraca de venda de óculos de sol em frente ao imóvel, conta que “assim como esse prédio aqui, tem muitos outros em Belém que estão abandonados e que só estão servindo para ser criadouros de mosquitos. É uma boa ideia da prefeitura revitalizar esses prédios”.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira