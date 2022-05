Prefeita assina contrato com empresa que vai administrar Terminal Rodoviário em Canaã dos Carajás￼

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha (MDB), assinou, na manhã desta sexta-feira (20), o contrato com a empresa RMC, que será responsável pela administração do Terminal Rodoviário Edimar de Freitas Lemos. Também participou da assinatura a secretária de Segurança Pública Viária, Lázara Almeida. A pasta estava como administradora do local desde o início do funcionamento, em agosto de 2022.

Durante o período de concessão, que é de 15 anos, a empresa será responsável pela administração, manutenção e conservação do terminal de passageiros, incluindo obras, benfeitorias e equipamentos. Com a concessão, também deve ser iniciado o processo para implantação de lojas e lanchonetes no local.

“É um momento muito importante, e desejamos que essa administração possa atender bem o nosso povo e gerar emprego aqui em Canaã”, destacou a prefeita Josemira Gadelha. Sonho antigo dos moradores de Canaã, a nova rodoviária foi construída pela gestão anterior, e conta com estrutura privilegiada e moderna.

A estrutura fica localizada no Loteamento Santana, próximo à avenida Weyne Cavalcante, o espaço tem mais de 10 mil m² e a área construída mais de 3,3 mil m², com 11 plataformas de embarque e desembarque, incluindo ônibus e vans, além de estacionamento de 160 vagas, para carros, motos e vagas cobertas para taxistas e mototaxistas da Terra Prometida.

Fonte: Portal Debate, com PMCC/Ascom