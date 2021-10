Prefeita de Marituba exige direito de resposta na Rádio Marituba FM. Veja o vídeo:

A pernambucana Patrícia Mendes (Republicanos), prefeita municipal de Marituba, na Zona Metropolitana de Belém, a 30 quilômetros da capital paraense, promoveu uma cena no mínimo inusitada na manhã deste domingo, 24. Agindo como mulher de coragem, ela se dirigiu ao estúdio da Rádio Marituba FM para exigir direito de resposta quanto a uma série de acusações que vem recebendo desde quando assumiu o governo municipal há dez meses e que ela diz partirem da oposição. Patrícia mandou que sua assessoria filmasse todos os seus desabafos que, depois, compartilharia nas redes sociais.

A direção da emissora disse que Patrícia Mendes agiu errado, invadiu e intimidou a equipe de plantão, inclusive o radialista do horário.

Patrícia Mendes disse ter deixado o conforto de seu lar, onde estaria com a família para aproveitar um domingo de “feriadão” prolongado, para mostrar a transparência com que sempre agiu desde que assumiu o cargo de prefeita de Marituba, cidade que encontrou com uma série de problemas e que promete sanar um por um até o final de seu mandato.

No vídeo, a política diz que o locutor da emissora de sua cidade ganha muito bem para falar mal de sua pessoa e que tirou o dia de hoje para acabar com essa situação, porque não aceita “mentiras” e nem ataques contra sua família. Ela disse não aguentar mais a série de acusações infundadas contra sua administração, que já fez uma série de trabalhos e ações em prol do município de Marituba.

Entende a prefeita Patrícia Medeiros que há discriminação contra sua pessoa, contra a figura da mulher. Ela exigia da direção da emissora, seu direito de resposta sobre questão de iluminação pública e vários outros assuntos. Ela estava acompanhada de seu advogado.

Detalhe é que toda essa situação foi filmada. Diretores da Rádio Marituba estavam no local e, por algum tempo, a prefeita constatou que o portão estava trancado a cadeado e que ela estava sob cárcere privado. Posteriormente, ela entrou novamente no estúdio acompanhada de sua assessoria jurídica.

De acordo com a direção da rádio, o portão foi fechado para resguardar a segurança dos funcionários e que a emissora foi invadida por um “brutamontes desconhecido”, mas que fora autorizada a entrada da prefeita e de seu advogado.

Aumentou mais ainda a confusão com a chegada de vereadores que queriam entrar na rádio. Segundo ainda a direção da emissora, não houve pedido de direito de resposta de forma oficial, o que é negado pela prefeita Patrícia Mendes. Depois, chegou uma guarnição da Polícia Militar.

Patrícia Mendes só encerrou a gravação do vídeo depois de receber, da direção da rádio, a gravação em pendrive de tudo o que foi falado contra ela no programa matinal deste domingo e que ela afirma que irá escutar e ingressar com medida judicial cabível.