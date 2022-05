Prefeito Alexandre Siqueira quer Tucuruí voando mais longe

Uma medida tomada pelo governo de Tucuruí vai favorecer ao município retomar a importância regional estratégica que teve no auge das obras da construção da usina hidrelétrica que leva seu nome, na década de 1980. O prefeito Alexandre Siqueira abriu contratação de empresa para operar, administrar, dar manutenção e explorar o Aeroporto Cláudio Furman, que fica sob a batuta do governo local. A terceirização poderá dinamizar e ampliar o portfólio de serviços aeroportuários e voos.

A empresa Esaero foi a única credenciada para prestação de serviços, tendo apresentado valor de R$ 1,751 milhão para fazê-lo. O orçamento da Prefeitura de Tucuruí era, inicialmente, de R$ 2,244 milhões. Se fecharem contrato, oportunidades de trabalho serão imediatamente criadas.

De acordo com a gestão de Siqueira, o aeroporto é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico local e a plena retomada dele impacta diretamente a qualidade de vida da população do entorno do Lago de Tucuruí. Municípios adjacentes, como Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento, que totalizam cerca de 300 mil habitantes, são beneficiados com as operações comerciais do terminal.

A prefeitura alega que a contratação da empresa para administração, gerenciamento e manutenção do aeroporto visa garantir que a operacionalização não seja prejudicada e a prestação do serviço público de transporte regular de passageiros e cargas não seja interrompida, de modo a prejudicar a população. Dada a falta de pessoal próprio da prefeitura para realizar o serviço, “é necessário lançar mão da busca de pessoa especializada a realizar todas as funções técnicas, principais e acessórias”, explica o Poder Executivo municipal.

Brasil de olho em Tucuruí

O Aeroporto de Tucuruí já se encontra em funcionamento, mantendo as atividades essenciais de acordo com legislação. Entretanto há necessidade de readequações, uma vez que há manifestação de operadora de voos nacionais intencionando ofertar linhas regulares para o município, o que pode reposicionar Tucuruí ao mesmo grau de importância regional que Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira no tocante a serviços aeroportuários.

Distante sete quilômetros do centro da cidade, o terminal foi homologado pelo extinto Departamento da Aviação Civil (DAC) em 16 de julho de 1990, para voos diurno e noturno, inclusive para ser frequentado por aeronaves de grande porte. Nos anos de 1990, o aeroporto teve movimento equiparável ao de Marabá e de Santarém, atualmente os mais movimentados do interior do Pará.

