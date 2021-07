Prefeito anuncia que Belém ultrapassa mais de 1 milhão de doses de vacina contra covid-19

O município de Belém ultrapassou 1 milhão de doses de vacina contra a covid-19, segundo anunciou o prefeito Edmilson Rodrigues, nesta quinta-feira, 29. O prefeito acompanhou a vacinação no posto montado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) na Casa de Plácido, bairro de Nazaré.

A milionésima dose da vacina foi aplicada na quarta-feira, 28. Este número já reflete nas estatísticas dos casos de covid-19, em Belém, que apresenta redução de 79% das notificações de casos da doença na capital paraense.

Durante coletiva de imprensa para divulgar os dados da vacinação, o prefeito também informou que de acordo com o levantamento epidemiológico da Sesma, em janeiro foram notificados 8.024 casos de covid-19, enquanto que em junho esses registros caíram para 1.681 casos, assim como a diminuição de 69% de óbitos registrados, também neste mesmo período.

Edmilson Rodrigues também informou que a taxa de ocupação de leitos clínicos na capital na quarta-feira, 28, foi de 4,3% e leitos de UTI de 12,5% e que nos últimos sete dias a Sesma registrou um óbito, o que comprova os efeitos da vacina sobre a pandemia de covid-19.

Emoção e gratidão nos pontos de vacinação

“É uma alegria muito grande, pois passa um filme na cabeça”, revela a artista paraense, Vittória Braun, que recebeu a primeira dose contra Covid-19 nesta quinta-feira, 29. A vacinação de pessoas nascidas em 1993 e 1994 está disponível até ás 17 horas na capital paraense em 25 pontos distribuídos em Belém e distritos.

Vittória Braun afirma que toda a população brasileira já deveria ter sido vacinada e que perdeu um avô, vítima da covid-19. “É muito gratificante saber que estamos caminhando com a vacina. É uma luz no fim do túnel. Eu tô muito grata e espero que todo mundo possa se vacinar”.

O auxiliar administrativo, José de Arimateia Carvalho, que vai completar 27 anos em setembro, conversou com o prefeito e contou sobre a emoção de ser imunizado nesta manhã na Casa de Plácido.

“Estava bem ansioso porque 90% da minha família já se vacinaram”, contou. Ele ressaltou, que ficou muito honrado e emocionado. “Eu tô vivendo um fato histórico do nosso país. Essa pandemia vai passar e vamos voltar ao nosso normal”, afirma José de Arimatéia.

O prefeito Edmilson Rodrigues informou que desafio da gestão municipal agora é impedir que novas cepas cheguem e adoeça as pessoas. “Temos que evitar a contaminação e ter todo cuidado em relação ao isolamento social e higienização para não ter outras pessoas infectadas”.

Equipes de Remo e Paysandu serão vacinadas

Na próxima segunda-feira, 2 de agosto, a Sesma vai vacinar as equipes de futebol do Paysandu e Clube do Remo, anunciou o prefeito Edmilson Rodrigues. Receberão a vacina contra covid-19, fisioterapeutas, médicos, técnicos e toda equipe que acompanha os times nos campeonatos nacionais das séries B e C. “Eles nos pediram imunização. Que bom que as pessoas da área do esporte têm consciência da importância da imunização”, afirma o prefeito.

Nesta sexta-feira, 30, a imunização avança para os jovens nascidos em 1995 e 1996.

São 25 pontos de vainação em Belém e distritos.

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center, Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo, Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA, Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430, bairro da Sacramenta;

9. Faculdade Cosmopolita, Avenida Tavares Bastos 1313, bairro da Marambaia;

10. FIBRA, Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

11. FUNBOSQUE, Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

12. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

13. Ginásio Mangueirinho, Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

14. Icoaraci – Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, Praça Pio XII, nº 148;

15. Icoaraci – Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

16. Icoaraci – Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

17. Igreja do Evangelho Quadrangular, Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

18. Mosqueiro – Escola Estadual Carananduba, Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51;

19. Mosqueiro – Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, Rua Rodrigues Pinajé, 998;

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

22. UNAMA Parque Shopping, Rod. Augusto Montenegro, 4300, bairro Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia;

23. UNAMA, Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. UNIFAMAZ, Av. Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá), Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

