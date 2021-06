Prefeito apresenta balanço dos seis meses de gestão ao Conselho da Cidadania

A gestão municipal de Belém apresentou ao Conselho da Cidadania as principais ações desenvolvidas durantes os seis primeiros meses de governo, além de debater projetos estruturais e prioritários para o desenvolvimento da capital paraense. A reunião ocorre nesta quarta-feira, 23, no auditório da Codem.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues destacou as ações desenvolvidas dentro dos seis eixos: políticas sociais e segurança cidadã; políticas urbanas e ambientais; Belém, cidade diversa e inclusiva; economia inovadora para a vida e cidadania; cidadania, cultura e comunicação; gestão democrática e participativa e qualidade do serviço público.

Foram destacados os projetos de limpeza da cidade, que foi encontrada muito suja e descuidada em todos os bairros. Através de ações emergenciais foi realizada a limpeza de 804 KM de canais, além da doca do Ver-o-Peso. Edmilson Rodrigues também informou que se reuniu com representantes do Banco Mundial e conseguiu reverter a exclusão de Belém do financiamento do Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova (Promaben) e Bacia do Una. Portanto, as obras estão asseguradas.

O prefeito destacou também as ações para controle da Covid-19 na capital paraense, como reuniões com fornecedores de oxigênio para garantir o atendimento à população durante o segundo pico da doença na capital paraense. Também foi informado sobre a expansão dos leitos clínicos e de UTIs em parceria com instituições públicas e privadas da capital, além da vacinação de mais de 35% da população da capital com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Bora Belém já atende mais de 5 mil famílias

Outra ação fundamental no primeiro semestre da gestão foi a implantação do Programa de renda cidadã Bora Belém, que já assegura R$ 450 a 5 mil famílias em vulnerabilidade social em Belém. Além disso, enfatizou que o Programa Donas de Si, que é um desdobramento do Bora Belém, em que reúne as beneficiárias do programa para fazer cursos de qualificação em parceria com entidades como Sesi e Senai.

Outro programa apresentado aos conselheiros foi o Tá Selado, que realiza plenárias pelos bairros da capital para receber da população demandas de obras e serviços para serem incluídas no Plano Plurianual (PPA 2022-2025).

O prefeito também ouviu as sugestões dos conselheiros em diversas áreas: turismo, patrimônio, mobilidade e transporte, resolução para problemática do lixo na capital, entre outras.

Edmilson Rodrigues solicitou que os 30 membros do Conselho da Cidadania indiquem nomes para a eleição do presidente da instituição.

“Qualquer cidadão observa como a cidade estava suja, todos os 65 canais, 804 km totalmente assoreados e foi possível limpar todos. Também incluímos na limpeza as 65 sub bacias das 14 bacias hidrográficas de Belém, algumas com trabalho manual e outras usando muitas máquinas, as dragas. A última fase é dessassorear a doca do Ver-o-Peso, a escadinha estava totalmente aterrada. Foram 938 toneladas retiradas somente da doca do Ver-o-Peso (até o dia 9 de junho)”, ressaltou o prefeito.

O Conselho da Cidadania é um espaço social para o debate livre sobre temas indutores do desenvolvimento econômico e social do município. As sugestões e ideias advindas desse processo serão inseridas no planejamento municipal e, na medida do possível, transformadas em projetos, visando a redução das desigualdades, a geração de emprego e renda, a criação de novas oportunidades de negócios, em um ambiente sustentável, com inovação tecnológica e segurança jurídica, que possam transformar Belém em uma cidade próspera e acolhedora.

O Conselho é consultivo e foi instituído pelo prefeito Edmilson Rodrigues em abril, quando ocorreu a primeira reunião do colegiado. Nenhum secretário de governo participa das decisões, o que reforça o compromisso da gestão atual em promover o debate amplo com todos os segmentos da sociedade civil belenense. Os órgãos municipais têm o papel de apoiar e articular as sugestões e ideias de cada área com a administração municipal, para que as ações sejam efetivamente realizadas.

