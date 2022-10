Prefeito de Alenquer consegue aumento de repasse de recursos do Estado para a saúde

O convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alenquer e o governo do Estado deverá ter aumento significativo no repasse de recursos para o Hospital Santo Antônio que poderá ultrapassar o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, já previstos para o início de 2023. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 25, pelo prefeito Heverton dos Santos Silva, o Tom, que se reuniu com o secretário Adjunto de Estado de Saúde, Sipriano Ferraz, ao qual expôs a real situação da saúde alencarina, que se encontra precária, sensibilizando-o quanto à necessidade de um maior repasse de verbas para alavancar o setor e melhor atender a população, no que foi prontamente atendido.

Tom, que é parceiro do governador Helder Barbalho, explica que o Hospital Santo Antônio atende todo o município e algumas cidades vizinhas. No entanto, a situação se torna precária em função da falta de verbas.

Com o sinal positivo sobre o reforço no convênio celebrado entre a prefeitura e o governo estadual, o prefeito Tom se comprometeu a disponibilizar profissionais que possam reforçar os atendimentos no Hospital Santo Antônio, provendo estabilidade e ajudando a evitar o colapso no sistema de saúde do hospital, normalizando o atendimento da população ximanga.

Ainda durante o encontro entre o prefeito Tom e o secretário Sipriano Ferraz, o gestor se mostrou bastante preocupado com o estado crítico em que o HSA se encontra, e buscou formas de viabilizar melhorias no convênio em que o Estado possuí junto ao hospital, daí o pronto atendimento na solicitação. “Não apenas fizemos uma viagem proveitosa, como trouxemos do governo do Pará uma resposta positiva. Daremos nossa contrapartida e vejo que, não vai demorar, o setor de saúde estará normalizado em Alenquer” disse o prefeito.

