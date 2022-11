Prefeito de Alenquer recebe premiação de Melhores e Maiores Líderes do Pará

Pelo segundo ano em sequência, o prefeito Tom Farias, do MDB, de Alenquer, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, é premiado por pertencer ao seleto grupo dos “Melhores e Maiores Líderes do Estado do Pará”, promoção anual do grupo Negócios & Destaque. Tom, que quer fazer de seu município o mais desenvolvido daquela região paraense, tem uma história ímpar na política da cidade e também no Estado do Pará.

Tom figura entre empresários, políticos, industriários e profissionais das mais diversas áreas que prestam relevantes serviços ao Estado do Pará e ao mundo do word business. Ele participou da solenidade de entrega da valiosa premiação na noite de ontem, quinta-feira, 17, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém.

O prefeito Tom Farias tem 37 anos, nasceu na comunidade Bom Vento – zona rural do município de Alenquer. Filho de Raimundo Jorge Rodrigues da Silva e Joaquina Ferreira dos Santos, ele é casado com Maria Dielly Lima Silva e pai de 3 filhos, Andressa Hevellyn, Vitor Davi Lima e Vitória Manuella Lima.

Tom ingressou na política ainda muito novo, militando ao lado do ex-prefeito Doutor Farias, figura ícone da política alenquerense, que o convidou para ser o Coordenador de Limpeza pública em seu governo, iniciando sua jornada de político.

Nas eleições de 2016, Tom foi candidato a prefeito pela primeira vez e ficou em segundo lugar.

Jovem visionário e determinado, Tom tinha como sonho tornar-se prefeito a fim de mudar a realidade de Alenquer, que até então, sofria com governos inoperantes. Assim, nas eleições de 2020, Tom Farias disputou novamente o cargo de prefeito, se consagrando vitorioso com exatos 9.842 mil votos, números que representam 32,04% do eleitorado alenquerense, tornando-o o prefeito mais jovem da história do município.

Assim, Tom assumiu a prefeitura de Alenquer com grandes desafios, dentre eles, cumprir a missão de resgatar a credibilidade do município, promover o equilíbrio financeiro, tornar a economia sólida e construir a pacificação entre os poderes legislativo e executivo.

A gestão Trabalho e Reconstrução, sob a liderança do prefeito Tom, tem trabalhado em todas as áreas, levando políticas públicas igualitárias a toda população, promovendo saúde e cidadania, assistência social e cultura, fortalecendo a pecuária e investindo na agricultura do município.

Com a gestão do prefeito Tom, Alenquer tem crescido a cada dia, com uma economia sólida, salários em dia, investimento em infraestrutura, tanto na zona urbana quanto rural, trazendo qualidade de vida ao povo ximango, e gerando mais emprego e renda.

O prefeito Tom, tem como principal objetivo de sua gestão, transformar Alenquer no município mais desenvolvido e reconhecido do Oeste do Pará, até o final do seu mandato.

Imagens: Divulgação