Prefeito de Alenquer vem a Belém em busca de reforços para coibir incêndios naquele município

O prefeito municipal de Alenquer, Heverton dos Santos Silva, o Tom, esteve reunido com diversas autoridades em Belém nesta quinta-feira, 14, com objetivo de reforçar o trabalho de combate a incêndios que, ultimamente, têm atormentado a vida da população alencarina e impedido o desenvolvimento do município localizado no oeste do Estado, região do Baixo Amazonas. Os incêndios se registraram próximos à saída da sede do município pela Rodovia PA-427, nas regiões conhecidas como Arteiro e Bloqueio.

Segundo informações prestadas pelo prefeito, por meio de sua assessoria de imprensa, equipes da Defesa Civil e Meio Ambiente, junto com várias lideranças da comunidade, se mobilizaram para conter a propagação do fogo.

Até esta quinta-feira não havia informes de danos materiais, como a residências e empresas. Também ninguém se feriu. A Defesa Civil Municipal assegurou na manhã de hoje que o incêndio já está controlado. Inclusive, a Prefeitura já está montando um plano para o combate as queimadas e incêndios, por meio da utilização de carros pipas e bombeiros civis.

Mesmo assim, o prefeito Tom veio a Belém agilizar providências o sentido de que o governo do Estado possa auxiliar o município de Alenquer com fornecimeto de recursos financeiros, equipamentos e pessoal preparado para as ações de combate a incêndios.

Paralelo a essas providências, o prefeito Tom, que ficou de retornar para Alenquer ainda hoje, afirma que os incidentes são alvo de investigações e que as áreas atingidas devem ser periciadas para ver se houve incêndio em decorrência do forte calor, se foi por causa de queimadas ou se houve algum crime premeditado.

