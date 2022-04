Prefeito de Ananindeua assina ordem de serviço para reforma da UBS do Aurá

Na última quarta-feira (13), O prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, assinou a ordem de serviço que autoriza a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Aurá.

O município de Ananindeua que conta com 62 UBS´s , terá a 22° unidade reformada, que terá além da obra física, a urbanização e adequação dos ambientes para atender a pessoas com necessidades especiais (PNE). A prefeitura almeja reformar todas as 62 unidades das UBS´s em quatro anos, e atualmente as unidades da UBS Helena Barra, UBS Pérola II e UBS José Araújo encontram-se em obras.

Segundo o prefeito Daniel, em depoimento na página oficial da prefeitura de Ananindeua, as obras e serviços do município, feitos pela prefeitura, estão diretamente ligadas ao compromisso com a população: “Quem anda do lado sul da BR, percebe o carinho que a gente está tendo, mas acima de tudo eu acho que a gente conseguiu criar um sentimento bom, um sentimento de união e por meio da união do poder público com a sociedade civil, líderes comunitários a gente pode construir um município melhor. Hoje assinamos mais uma ordem de serviço para reforma da UBS do Aurá. Com 21 Unidades Básicas reformadas já foram entregues, além das duas Policlínicas, nos lados Sul e Norte.”

A gestão atual já reformou além das UBS´s, as UPA’s do Distrito Industrial e Marighela e entregou a Policlínica Doutor Carlos Guimarães, localizada na Cidade Nova 8, lado norte da BR-316 e a Policlínica Cleonisse Begot, em Águas Lindas, lado Sul.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Prefeitura de Ananindeua

Fotos: Leandro Santana/Agência Ananindeua