Prefeito de Ananindeua homoga resultado de concurso de provimento de vagas

Foi homogado na tarde de ontem, segunda-feira, 11, pelo prefeito Doutor Daniel, o resultado final e definitivo do Concurso Público nº 001/2020, após a análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar. O certame deu origem ao provimento de um total de 199 vagas efetivas e 44 de formação de cadastro de reserva de níveis fundamental, médio e superior distribuídos nos cargos de Auxiliar Municipal, Técnico Municipal, Analista Municipal, Médico, Médico do Trabalho, Enfermeiro e Odontólogo, que visa atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Porém, foram aprovados 187 candidatos para vagas de cargos efetivos e 35 de formação de cadastro de reserva.



“É de extrema importância um concurso deste para a nossa Secretaria de Saúde, esperamos que esses profissionais possam vir a somar em nosso trabalho no município. Eles serão muito bem-vindos ao nosso time, onde o nosso compromisso é sempre o melhor para a população.” Dayane Dlima

Os candidatos foram submetidos a uma Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter Eliminatório e Classificatório, composta de 50 (cinquenta) questões para todos os cargos, elaborada pela banca organizadora do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento -CETAP.



“Para muitos é um sonho ingressar na carreira pública. E acompanhar todo esse processo é gratificante. Prezamos pela valorização do servidor público municipal e tenho certeza que quem está entrando agora nessa gestão vai ficar feliz em fazer parte dessa equipe que tanto trabalha para oferecer o melhor pela população”, afirma o Secretário Municipal de Administração, Thiago Matos

Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 e Lei Municipal n.º 2.177, de 07 de dezembro de 2005. A convocação para as vagas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, conforme consta no edital.

Imagem: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ