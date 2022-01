Prefeito de Belém anuncia ações emergenciais para Outeiro durante visita à ilha

Após assinar nesta sexta-feira,28, o projeto de lei municipal que institui o auxílio emergencial aos barraqueiros que trabalham nas praias da ilha de Outeiro e anunciar as diversas ações que a prefeitura de Belém está executando em beneficio da população do distrito, o prefeito Edmilson Rodrigues em parceria com o governo do estado, assina na manhã deste sábado, 29, a Ordem de Serviço (OS) que dará início à reconstrução da ponte de Outeiro.

Há pelo menos 12 dias a população do distrito de Outeiro sofre com as consequências causadas pela colisão de uma balsa com um dos pilares centrais da ponte que liga a ilha a Belém. Para amenizar os transtornos a Prefeitura, de forma imediata, iniciou uma série de ações emergenciais com a instituição de um Grupo de Trabalho, além de outras medidas em cooperação com o governo estadual.

Nesta sexta-feira o prefeito de Belém, acompanhado da equipe de secretários e parlamentares municipais, acompanhou de perto como estão ocorrendo as ações e conversou com a população.

O primeiro momento da visita à ilha começou no desembarque no porto da Brasília, depois seguiu para a Unidade Básica de Saúde Dr. Camillo Vianna (UBS fluvial) onde prefeito Edmilson Rodrigues e comitiva acompanharam o atendimento à população. Ainda no porto, o prefeito visitou as tendas de atendimento do cadastro Bora Belém e conversou com a comunidade, depois, Edmilson seguiu para as ruas Nossa Senhora de Fátima e Evandro Bonna, acompanhou o serviço de recapeamento das vias e visitou as obras da escola municipal de educação fundamental Monsenhor José Maria Azevedo e Unidade de Ensino Infantil Itaiteua.

Benefícios – Na orla da Praia Grande o prefeito de Belém se reuniu com os barraqueiros e barraqueiras das praias da ilha para assinar o projeto de lei que institui o auxílio emergencial à categoria afetada pela falta de visitantes nas praias.

A representante dos ambulantes de Outeiro, Elane Farias, agradeceu ao prefeito pelo apoio neste momento difícil para os moradores. “Eu quero agradecer ao prefeito pelo apoio a nossa linda ilha de Outeiro. Os ambulantes são afetados com essa situação aqui na ilha e é com esse trabalho que nós ambulantes conseguimos levar o pão de cada dia pra casa”, disse Elane.

Quem agradeceu também foi a presidente da Associação de Barraqueiros e Comerciantes de Outeiro, Elisangela Santos, que trabalha há 28 anos na Praia Grande. Emocionada, ela falou sobre a situação da categoria com a falta de movimento nas praias. “ A gente vem enfrentando uma situação difícil com a pandemia e agora veio esse incidente da ponte no outro dia, nossa realidade ficou difícil. Eu só quero agradecer ao prefeito e ao governo pelas ações imediatas pra ilha”, disse.

Sobre as ações emergenciais Edmilson destacou como principais medidas a entrega de cinco mil cestas básicas à população e a aplicação de R$ 1 milhão em microcrédito através do Banco do Povo de Belém, com condições especiais para os pequenos empreendedores de Outeiro e a liberação de um auxilio emergencial para os barraqueiros e seus auxiliares. “Já iniciamos o cadastramento para garantir empréstimo com juros zero e até dois anos para pagamento. Mas como reduziu muito a presença de turistas nós estamos garantindo o auxílio emergencial de R$ 500 para cada barraqueiro. Até terça-feira, em caráter de urgência, nós teremos a aprovação desse projeto. Esse esforço está sendo feito com todo amor, carinho e dedicação envolvendo toda a prefeitura de Belém”, declarou o prefeito.

Investimentos – Os investimentos de recursos próprios da Prefeitura de Belém para a ilha de Outeiro já chegam a R$ 5 milhões, destinados para as áreas social, de cidadania, saúde, mobilidade, economia, segurança e infraestrutura. Os investimentos estão sendo aplicados nas ações emergenciais definidas pelo Grupo de Trabalho (GT) que integra 12 órgãos municipais:

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob); Guarda Municipal de Belém (GMB); Agência Distrital de Icoaraci (Adic); Secretaria Municipal de Saúde (Sesma); Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), Secretaria Municipal de Economia (Secon), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Defesa Civil, Secretaria Municipal de Economia (Secon), Banco do Povo de Belém, Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e Coordenadoria de Comunicação Social (Comus).

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém /Foto: Márcio Ferreira