Prefeito de Belém anuncia pacote de ações emergenciais aos moradores da ilha de Outeiro

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou pacote de ações emergenciais realizadas pela Prefeitura de Belém para amenizar os transtornos causados á população no distrito de Outeiro, após um dos pilares da ponte principal que dá acesso á ilha, ter sido atingido por uma balsa no último dia 17 de janeiro.

O pacote de ações emergenciais para os moradores da ilha de Outeiro vai contar com R$5 milhões de investimento da prefeitura de Belém.

Durante seis meses, será destinado aos barraqueiros das praias da ilha o valor de R$ 500, e para os trabalhadores do turismo (vendedores ambulantes, auxiliares das barracas e trabalhadores informais no valor de R$ 300.

Durante uma entrevista de televisão o prefeito de Belém disse que o programa renda cidadã Bora Belém, que atualmente atende 670 famílias na ilha de outeiro, será ampliado e deverá alcançar até 1,4 mil famílias no distrito com o benefício de até R$ 450.

Também será destinado R$ 1 milhão em crédito solidário, o Banco do Povo de Belém estará apoiando aos pequenos empreendedores do distrito com linha de microcrédito. Será entregue 5 mil cestas básicas como apoio emergencial para famílias em vulnerabilidade social.

A UBS de Outeiro será reforçada com o funcionamento 24h, disponibilizando Ambulancha mais Ambulância do SAMU, a UBS fluvial fará atuação prioritária na ilha e no DAICO, também contara com reforço nas equipes de saúde da família e na vacinação contra a CPVID-19.

As ações acontecem com diálogo permanente e ampla participação popular. Cooperação entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará garantido ações integradas.

