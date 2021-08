Prefeito de Belém anuncia projetos para o esporte e eventos culturais na capital paraense

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, realizou no início da noite desta segunda-feira, 16, a live semanal nas redes sociais para prestação de contas das ações desenvolvidas pela prefeitura. O gestor municipal iniciou a transmissão apresentando o convidado da live, o músico Delcley Machado, que interpretou algumas músicas autorais durante o encontro.

Edmilson Rodrigues aproveitou a ocasião para anunciar que a prefeitura, por meio da equipe de projetos especiais, está viabilizando um projeto para a construção de um Skate Park no local onde ficava o antigo Iate Clube. “Vamos fazer um lindo projeto que, possivelmente, será o maior parque de skate do Brasil. O parque vai contemplar as três modalidades de skate e vai ter um jardim aquático, tudo feito com uma identidade amazônica”, explicou.

Ainda sobre ações para o futuro, mas desta vez para a área cultural, o prefeito lembrou que Belém vai realizar a Bienal das Artes e o X Fórum Social Pan-Amazônico em 2022. “Vamos transformar Belém em um palco mundial das artes. Queremos chamar artistas de todas as áreas para ensinar e aprender com os artistas da nossa cidade. Sobre o Fórum Pan-Amazônico, vamos ter em outubro deste ano o Saberes Amazônicos, que é um pré-evento do Fórum”, comentou.

Encerrando a live, o prefeito Edmilson Rodrigues destacou que, a partir da quinta-feira, 20, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) vai realizar a Conferência de Assistência Social, com o tema “Direito do povo, dever do estado”.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém