Prefeito de Belém confirma incentivo financeiro para o Carnaval 2023 do município

Quando você escuta a palavra folia, bailes de mascaras, desfile de blocos e escola de samba, qual a primeira coisa que você lembra? Se a resposta for carnaval, você acertou! Ainda estamos em novembro, mas o assunto já é pauta em Belém, o Prefeito do município, Edmilson Rodrigues, se reuniu com representantes das dez escolas de samba que integram o grupo especial do carnaval de Belém e das escolas de samba do segundo turno e terceiro grupo da capital e garantiu incentivo financeiro para o carnaval de 2023. Participaram também da reunião representantes das escolas de samba do distrito de Icoaraci e da Liga Integrada de Blocos de Belém (Libel).

De acordo com o Prefeito de Belém, todas as agremiações carnavalesca ganharão um incentivo, para garantir o mais bonito carnaval após a pandemia da covid-19. “O Carnaval 2023 já é uma realidade. Vamos bancar a subvenção para todas as agremiações carnavalescas para garantir o mais bonito carnaval após a pandemia (da covid-19) e que será um passo importante para essa manifestação da alma do nosso povo”, afirmou o prefeito de Belém.

Na ocasião o prefeito também falou sobre os blocos que acontecem no carnaval de Rua na Cidade Velha. “Eu sentei também com todas as associações do carnaval fora de época. Em janeiro, iniciamos o carnaval de Belém com alguns eventos na Cidade Velha com apoio da Prefeitura de Belém.

Sobre o valor da subvenção dada pela Prefeitura de Belém as agremiações carnavalescas para garantir o carnaval de 2023 na cidade de Belém, a quantia ainda será definida, em breve, pela equipe técnica financeira da administração municipal, levando em consideração o cenário financeiro da cidade.

A previsão é repassar o mais breve possível o auxilio financeiro da Prefeitura de Belém às agremiações carnavalescas. O prazo será em janeiro de 2023, um mês antes do que, tradicionalmente, ocorria em gestões anteriores.

Agora é esperar às agremiações carnavalescas e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) finalizarem as normas e regras do desfile, que vai ocorrer na Aldeia Cabana Davi Miguel.

Arquivo Escola de Samba Grande Família

Foto: João Gomes / Comus