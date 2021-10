Prefeito de Belém continua reagindo bem ao tratamento da covid-19

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues está respondendo positivamente ao tratamento contra a covid-19, segundo o boletim médico divulgado no final da tarde de ontem, terça-feira, relata que o prefeito responde bem a ventilação não invasiva com o aporte do oxigênio baixo e mantendo boas as funções orgânicas e os sinais vitais normais.

O prefeito que está internado no Hospital da Beneficente Portuguesa, em Belém, foi submetido a uma nova tomografia do tórax, e a partir do resultado deste procedimento será avaliado as possibilidades para receber alta.

Foto: Internet