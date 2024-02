Prefeito de Belém e comitiva vão conhecer no Rio a Ciclus Ambiental, responsável pelo gerenciamento do lixo

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado de vereadores da base governista na Câmara Municipal de Vereadores, vai ao Estado do Rio de Janeiro conhecer na prática as operações da “Ciclus Ambiental” nas cidades cariocas. O objetivo é trabalhar para que a operação da Ciclus Amazônia em Belém comece o mais rápido possível.

Na ocasião, o prefeito de Belém fará várias visitas técnicas em todos os processos da Ciclus Ambiental. Essa empresa faz parte do grupo Simpar e é a líder do consórcio vencedor do longo processo licitatório para implantar um novo e moderno sistema de limpeza urbana na capital paranse.

As empresas vencedoras se juntaram e formaram uma nova empresa, a Ciclus Amazônia. Esta empresa está trazendo para Belém o que há de mais avançado no setor.

A Ciclus Amazônia obteve, em janeiro de 2024, a concessão de uma parceria público-privada (PPP), sendo a partir de agora, a responsável pela limpeza, varrição, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos na cidade de Belém.

A ampresa faz parte da CS Infra, plataforma de gestão de concessões de longo prazo do grupo Simpar, que também é responsável pela Ciclus Ambiental, uma das maiores companhias da América Latina na área de gestão integrada e valorização de resíduos sólidos, que atua no Estado do Rio de Janeiro.

ESTAÇÕES

A comitiva de Belém liderada por Edmilson Rodrigues vai entender em detalhes a Estação de Transferência de Resíduos (ETRs), que fazem parte de uma operação logística para o recebimento e transferência dos resíduos. Nas unidades, eles passam para veículos com maior capacidade de transporte, o que melhora as condições de tráfego nas vias públicas e diminui a emissão de poluentes.

CARGA DIÁRIA

A CTR recebe diariamente cerca de 10 mil toneladas de resíduos sólidos provenientes do Rio de Janeiro, através de concessão da Comlurb, e de municípios como Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, São João de Meriti, Piraí e Miguel Pereira. A Central possui um moderno aterro sanitário bioenergético, dentro de um terreno com três milhões de metros quadrados, preparado com rigorosos padrões ambientais para tratar tudo de forma adequada e segura.

Imagem: Agência Belém