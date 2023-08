Prefeito de Belém é reeleito e empossado como vice-presidente de Consórcio Nacional de Vacinas

A nova presidência do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar) foi empossada nesta terça-feira, 29, em cerimônia on-line. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi reeleito primeiro vice-presidente do consórcio, que é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, foi empossado como presidente do Conectar para 2024

“Estou aqui para ajudar no que for necessário. Eu tenho confiança na nova gestão e desejo sucesso em benefício da saúde pública do Brasil”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues, durante a cerimônia de posse da nova presidência.

A eleição da nova presidência do Conectar ocorreu dia 11 de agosto deste ano durante a 3º edição do evento “Reflexões sobre o futuro das cidades”, que ocorreu em Campinas (SP).

Cooperação – Criado em março de 2021 pela FPN, o Conectar, hoje com mais cinco mil municípios consorciados, tem o objetivo de unir as cidades em compras na área da saúde. Atualmente, dedica sua finalidade à aquisição de medicamentos, insumos, equipamentos e serviços de saúde, para fortalecer a saúde municipal.

Durante a pandemia da covid-19, o consórcio teve papel fundamental no auxílio ao Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a compra de vacinas para cidades brasileiras combaterem a doença.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Amarilis Marisa