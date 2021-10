Prefeito de Belém é submetido a procedimento médico e passa bem

Na noite deste sábado, 23, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, 64 anos, foi submetido a um procedimento médico, que transcorreu com absoluto sucesso, para drenar uma hemorragia localizada na caixa torácica ou cavidade torácica.

A hemorragia foi causada por uma contratura muscular e facilitada pelo uso de medicamentos e anticoagulantes necessários ao tratamento pós-covid.

O procedimento foi realizado com sedação e anestesia local. O prefeito, que está internado, passa bem, respira sem ajuda de aparelhos, mantendo todos os sinais vitais e funções orgânicas normais. O pós-operatório será realizado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O prefeito Edmilson Rodrigues, que já está vacinado com duas doses contra a covid-19, foi internado na tarde deste sábado, 23, na Unidade de Urgência do Hospital Porto Dias, no bairro do Marco, em Belém.

No hospital, antes da cirurgia, ele fez uma bateria de exames, por determinação da equipe médica. A ida para o hospital ocorreu após ele sentir fortes dores nas costas, que o impossibilitava, inclusive, de se locomover.

Primeira internação – No último dia 19, o prefeito de Belém recebeu alta médica após12 dias de internação em um leito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital da Beneficente Portuguesa, para tratamento da covid-19.

Ele testou positivo para a doença no dia 1º de outubro, começou o tratamento em domicílio e dia 6 de outubro foi internado, quando passou pelos cuidados da equipe multiprofissional do hospital.

Mais informações sobre o estado de saúde do prefeito de Belém serão divulgadas assim que o boletim médico for emitido.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Belém