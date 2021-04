Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu integrantes do MST

No mês em que o massacre de Eldorado dos Carajás completa 25 anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) decidiu dar as boas-vindas à nova gestão municipal de Belém. Nesta segunda-feira, 19, quatro integrantes do MST entregaram ao prefeito Edmilson Rodrigues, uma cesta com produtos produzidos por trabalhadores rurais do Movimento.

“Vocês plantam, produzem, alimentam e, o mais importante, pensam a agricultura orgânica. Eu posso comer essas frutas sem receio, porque não tem agrotóxico. Isso é só uma demonstração do que é o MST. É demonstração fiel da necessidade da reforma agrária no país, para que nós possamos avançar na construção de um território que sirva de abrigo a todo o povo”, agradeceu o prefeito, ao receber a cesta.

Para a coordenadora nacional do Movimento Sem Terra no Pará, Jane Cabral, o gesto é muito mais representativo. “Os produtos vêm do assentamento Abril Vermelho, localizado em Santa Bárbara do Pará. Foram gerados e produzidos por mãos de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. Para a gente isso significa vida, o alimento significa vida, e vindo de um assentamento significa vida em resistência, em luta”, enfatizou.

O MST acredita que o foco da prefeitura municipal neste momento deve ser o combate à covid-19, mas o Movimento se colocou à disposição da gestão para construir uma articulação entre campo e cidade, posteriormente. “A gente acredita que pode fazer uma articulação, por exemplo, na questão da produção: Trazer os produtos da reforma agrária para serem colocados nas feiras da reforma agrária em Belém. Esperamos que esses produtos possam ir também para as escolas municipais, e nós acreditamos muito na gestão, na abertura que ela tem para os movimentos sociais”, explicou Jane Cabral.

Por: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém